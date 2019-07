Milan Buno

Rastarika. Mafiánsky ostrov podobný Slovensku?

Triler pri ktorom ľahko stratíte ilúzie.

Rastarika — Foto: Ikar

Spoznajte ostrov Rastarika, ktorý riadi mafia. Nerešpektuje zákony, pravidlá a ide si svojou nespútanou cestou moci. Na druhej strane je celkom solídne malé Slovensko, no akousi záhadnou zhodou náhod si veľmi dobre rozumejú...

Rastarika nie je sci-fi, ani fantasy. Je to skôr satira plná humoru a absurdít, ktorá mieri na spoločenské pomery na Slovensku. A tak trochu aj spomienka na zmiznutého Paľa Rýpala.

Príbeh sa začína tým, ako rastarický prezident stavil 20-tisíc dolárov na hokejový zápas Slovenska s Maďarskom. A začína sa rozvíjať šialený dej, plný prekvapivých a humorných scén...

Čo má stredoeurópske Slovensko spoločné s ostrovnou krajinou kdesi v Karibiku? Novinár Forgács to spoločné našiel v neumelom spojení moci a politiky, v bujnejúcich rudimentoch prízemného paternalimu, deformáciách prirodzenosti vo vládnutí a vo verejnom ohlupovaní, v spoločenskej atmosfére i osobných postojoch mladých či starých ľudí, ktorí sa kedysi volali občanmi. Vyzerá to tak, že všetci sme hodní jeho humoru, i keď svoju polofantastickú knihu napísal, aby uctil pamiatku záhadne zmiznutého novinára Pavla Rýpala, pretože ten by na niečo také zrejme nemal nervy.

„Pútavý, dynamický, vtipný Forgácsov štýl zaručuje, že knihu prečítate rýchlo, pozastavíte sa len kde-tu pri predstave, koho mal tou či tým na mysli,“ dodáva Jozef Banáš.

Prvým impulzom ku knihe bol Forgácsov rozhovor s Paľom Rýpalom pred 12 rokmi, keď ho prehováral, aby sa s ním pustil do projektu Rastarika. Mal to byť projekt rozhlasového pásma. „Paľo mal napísaný námet, fiktívny ostrov v Karibiku, ktorý sa volá Rastarika, ktorý má z rôznych záhadných dôvodov vynikajúce vzťahy so Slovenskom,“ spomína si Daniel Forgásc. „Zaujalo ma to, pustil som sa do toho, myslím, že moje veci sa Paľovi páčili, len sa nám ho nepodarilo vtedy predať.“

Snívali asi dva roky, že to urobia, hľadali toho, kto by sa do projektu pustil. Stalo sa však to, čo sa stalo. V apríli 2008 Paľo Rýpal zmizol a dodnes sa nenašiel. To, čo Forgács teraz napísal, ležalo roky v šuplíku s tým, že keď sa vráti, budú pokračovať. Keď ale dospel k záveru, že asi sa už nevráti, vybral to von a prepísal do podoby románu s názvom Rastarika .

Autorom nezvyčajnej obálky je Martin Krajč, ktorý na ňu umiestnil slepého prezidenta Rastariky, ako stojí nad svojím sídlom a v pozadí má hodiny.

Prečítajte si úryvok z novinky Rastarika :

Šialená stávka a maďarský hokej

Na nekonečné piesočnaté pláže Rastariky, ostrova v strede slnečného Karibiku, sa začal spúšťať rýchly karamelový súmrak. Nad ťažnými ropnými vežami, diamantovými baňami i lomami na zlato v sekunde zavládla tma. Krajina, ktorá v jedinej sekunde mohla z ktoréhokoľvek svojho obyvateľa spraviť milionára, sa pomaly ukladala na spánok.

Ostrov spal, ale nie jeho slepý prezident. Hlava štátu a pravdepodobne najmúdrejší mozog Rastariky Julio Goméz Rastarovich šípil, že v jeho mocnárstve voľačo nesedí. Chytal ho zvláštny nepokoj. Keby však tušil, aká sieť intríg sa práve zaťahuje nad ním a jeho svetom, jeho znepokojenie by sa premenilo na skutočnú paniku.

Slepý prezident nepotreboval zapínať elektrické svetlá, aj keď miestnosť už takmer pohltilo šero. Sedel v Oválnej pracovni rastarického Bieleho domu, ktorý dal postaviť jeden z jeho predchodcov, diktátor a šialený paranoik. Okrem imitácie sídla amerického prezidenta si podľa egyptského vzoru dal v hlavnom meste Rastariky postaviť aj pyramídu, v ktorej túžil po smrti nekonečné veky odpočívať, oslavovaný svojím ľudom. Po krátkom a krutom prevrate však ľud jeho telo hodil ešte zaživa rybám a v pyramíde bola aktuálne reštaurácia, kde elita karibskej krajiny kula svoje obchodné plány.

Rastarovich, prvý, a preto logicky aj najvýznamnejší demokratický prezident Rastariky, sa narodil ako Julio Goméz Starovič. Priezvisko zdedil po dávnych slovenských predkoch. Počas revolúcie si však vybral efektne znejúcu prezývku pripomínajúcu názov jeho domoviny a tú potom celý zvyšok politickej kariéry používal ako oficiálne meno.

Stáročnou hrou osudu, ktorý rád píše na prvý pohľad šialené príbehy, mala stredoamerická Rastarika nadštandardné vzťahy so stredoeurópskou Slovenskou republikou. Vyplývali zo spoločnej histórie. A možno aj z toho, že tieto dva štáty si v geopolitickom priestore nijako nekonkurovali, ale naopak – mali si čo ponúknuť tak na úrovni bežných občanov, ako aj elít biznisu a politiky. Vznikol tak zvláštny, nežný a symbiotický vzťah, porovnateľný len so vzťahmi, aké má Slovensko s Českou republikou. Na rozdiel od Slovenska Rastarika nemala to šťastie žiť v súštátí dvoch spriatelených krajín. Bola na to príliš bohatá a všetci susedia na ňu pozerali žiarlivým okom.

