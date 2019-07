Dominika Pacigová

Operátori tiesňovej linky vedia pomáhať nielen cez telefón. Zachránili muža, ktorý sa nachádzal len pár metrov od nich.

Rozhodovali minúty. Operátori tiesňovej linky však neváhali ani sekundu a zachránili ľudský život vďaka ochote pomôcť.

PREŠOV 2. júla - Operátori tiesňovej linky pomáhajú prostredníctvom telefonického hovoru. Na rozdiel od záchranárov nie sú v teréne. Pokiaľ však ide o zdravie a život pacienta, neváhajú pomôcť nad rámec svojich povinností.

Neváhali ani sekundu

Ľudia na tiesňovej linke 155 urobia pre záchranu ľudských životov skutočne všetko. V budove Okresného úradu v Prešove skolaboval muž. V tej istej budove sídli aj krajské operačné stredisko tiesňovej linky 155. Operátori tiesňovej linky, Gabriel Tomko a Ľubo Repaský, neváhali ani sekundu a rozhodli sa pomôcť. "S naším AED okamžite vybehli na tretie poschodie, kde ho bezodkladne použili. Výboj bol prístrojom aplikovaný​ až štyrikrát, medzitým poskytovali kardiopulmonálnu resuscitáciu, teda stláčali hrudník až do príchodu záchranárov,“ povedala pre Dobré noviny manažérka komunikácie s verejnosťou Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.

Pacienta sa im podarilo oživiť a odovzdali ho do starostlivosti záchranárov. V umelom spánku ho posádka následne transportovala do nemocnice. Išlo o minúty a ak by operátori nezasiahli, prípad mohol skončiť tragicky. "Nesmierne si vážime, čo urobili. Operátori tiesňovej linky 155 sú ako neviditeľní hrdinovia, pomáhajú prostredníctvom telefonického hovoru, na rozdiel od záchranárov nie sú v teréne priamo pri pacientovi. Tento skutok však ukázal, že urobia maximum pre záchranu pacienta a ak ide o zdravie a život človeka, neváhajú pomôcť nad rámec svojich povinností, ako skutoční hrdinovia," dodala.

Prístroj s obrovskou silou

Ich čin má však aj ďalšiu pridanú hodnotu. „Pri záchrane života použili automatický externý defibrilátor (AED), na pohľad malý prístroj, ale s obrovskou silou. AED totiž dokáže zhodnotiť pacientov stav a pri zlyhaní srdca vie obnoviť jeho správnu činnosť. Ak srdce nepracuje, záchrancu vyzve, aby stláčal hrudník," vysvetlila.

Na Slovensku sa počet týchto prístrojov navyšuje. Výhodou je, že ho dokáže použiť aj laik. „Vďaka hlasovým povelom naviguje záchrancu, čo má urobiť. Vydáva povely v slovenskom jazyku, čiže sa netreba báť ani jazykovej bariéry. Jeho použitie je naozaj jednoduché. Zároveň veríme, že počet AED bude rásť a stane sa samozrejmosťou tam, kde sa zdržiava veľké množstvo ľudí. Sme však radi, že AED už vlastnia mnohé mestské polície na Slovensku, dobrovoľní hasiči či mestské úrady a jeho použitím zachránili životy ľudí,“ uzavrela Krčová.