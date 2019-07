TASR

Dnes o 11:49 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Cestujete na dovolenku do Chorvátska? Pozrite si aké poplatky na vás čakajú

Turisti cestujú k jadranskému pobrežiu najčastejšie autom cez Maďarsko alebo Rakúsko.

Dovolenka pri mori — Foto: Pixabay

Bratislava 2. júla (TASR) - Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejšie turistické destinácie. Zo Slovenska je pobrežie Jadranského mora dostupné už za štyri a pol hodiny cesty autom. Turisti cestujú k jadranskému pobrežiu najčastejšie autom cez Maďarsko alebo Rakúsko.

TASR pripravila prehľad informácií určených motoristom:

Slovenskí občania majú najčastejšie dve možnosti, ako sa bezpečne dostať k Jadranu, a to cez Maďarsko alebo Rakúsko.

"Každá z ciest má svoje špecifiká. Cesta cez Rakúsko a Slovinsko je rýchla cesta, ale môže byť preťažená, pretože cez Rakúsko jazdia zároveň Česi i Nemci. Na tejto trase je však nevýhodou cesta cez Slovinsko – potrebujete diaľničnú známku. Týždenná známka na desaťdňový pobyt v Chorvátsku nestačí a preto si musíte kúpiť mesačnú známku, čo môže cestu zbytočne predražiť. Druhá alternatíva je obísť diaľnice," uviedol pre TASR Ľuboš Kasala z odboru motorizmu v RTVS.

"Cesta cez Maďarsko je výhodná pre Slovákov z ktorejkoľvek časti Slovenska, zo západu, stredu, no najmä z východu. Môže byť o niečo dlhšia, než keby ste jazdili cez Rakúsko, ale pri takejto dlhej ceste sú kilometre navyše zanedbateľné. Dnešné elektronické navigačné systémy, ako aj mobilné aplikácie vám vedia vypočítať a porovnať alternatívne trasy, aby ste si pre vás vybrali tú najvhodnejšiu podľa vlastných kritérií," dodal odborník na motorizmus.

Ceny diaľničných známok na rok 2019, ktoré môžete pri ceste do Chorvátska potrebovať: - Platia pre autá kategórie 2A (Vozidla do 3,5 t a do 1,3 m výšky nad prvou nápravou. Do tejto kategórie spadajú všetky osobné vozidlá a obytné vozy.)