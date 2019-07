Študenti budú bývať s mladými ľuďmi z detského domova. Je za tým veľmi pekná myšlienka

Dominika Pacigová

Cieľom projektu Symbios je pomôcť mladým ľuďom, ktorí opustia detský domov.

BRNO 2. júla - Mladí, ktorí odídu z detských domovov, si musia zvyknúť na nový život. Zrazu je všetko v ich rukách a potrebujú sa o niekoho oprieť, podať pomocnú ruku.

Pomoc v rôznych situáciách

Podľa informácií portálu Masarykovej univerzity v Brne, myšlienka spoločného bývania študenta Masarykovej univerzity a mladého človeka z detského domova vznikla na Katedre environmentálnych štúdií. Práve na Masarykovej univerzite vznikla nezisková organizácia EkoInkubátor, ktorá stojí za projektom Symbios.

Mladí ľudia majú možnosť od začiatku prázdnin bývať v ôsmich bytoch v zrekonštruovanej budove. Spoločnému bývaniu však predchádzalo zoznámenie, kde sa mladí ľudia rozdelili do dvojíc. Mladým z detského domova by mali tí, ktorí vyrastali s rodičmi, pomôcť adaptovať sa na nový život. Taktiež by im mali poradiť alebo pomôcť nielen v krízových, ale aj bežných situáciách.

Všetkým budú k dispozícii dve mentorky, sociálny pracovník magistrátu mesta Brno a mladík z detského domova, ktorý sa adaptoval a naučil sa žiť samostatne. Aby sa všetci mladí mohli aj naďalej vzdelávať, budú pre nich pripravené workshopy, kurzy či dielne.

Viac sa dočítate na portáli em.muni.cz, ktorý informáciu priniesol.