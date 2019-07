TASR

NHL: Hráčske zmeny v kluboch, Pavelsky odchádza zo San Jose, Meier nie

Meier sa v uplynulej sezóne blysol 66 bodmi (30+36) v 78 dueloch základnej časti, v play off pomohol Sharks k postupu do finále Západnej konferencie 15 bodmi (5+10) v 20 zápasoch.

Na archívnej snímke vľavo brankár Blues Jordan Binnington blokuje strelu hráča Sharks Tima Meiera vo štvrtom zápase finále Západnej konferencie zámorskej NHL St. Louis Blues - San Jose Sharks v noci na 18. mája 2019. — Foto: TASR/AP

San Jose 1. júla (TASR) - Vedenie klubu NHL San Jose Sharks nedokázalo v mužstve udržať kapitána Joea Pavelského, ale v deň otvorenia trhu s voľnými hráčmi aspoň predĺžilo zmluvu so stále sa zlepšujúcim švajčiarskym krídelníkom Timom Meierom. Dvadsaťdvaročný hokejista podpísal so "žralokmi" ako obmedzený voľný hráč nový štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 24 miliónov dolárov.

"Timo je jeden z mála mladých a dominantných silových útočníkov v NHL. Sme mimoriadne potešení, že pristúpil k tomuto kroku a zostal verný Sharks," uviedol podľa TSN na adresu Meiera generálny manažér klubu Doug Wilson. Ten si už predtým poistil služby švédskeho zadáka Tima Heeda, s ktorým sa dohodol na ročnom kontrakte na 960.000 USD. Meier sa v uplynulej sezóne blysol 66 bodmi (30+36) v 78 dueloch základnej časti, v play off pomohol Sharks k postupu do finále Západnej konferencie 15 bodmi (5+10) v 20 zápasoch.

Montreal sa snaží získať Aha, Carolina má týždeň na dorovnanie ponuky

Klub NHL Montreal Canadiens sa snaží získať elitného fínskeho hokejistu Sebastiana Aha z Caroliny Hurricanes. "Habs" predložili 21-ročnému útočníkovi tzv. offer sheet. Navrhovaný kontrakt má dĺžku päť rokov a prinesie mu v priemere 8,454 milióna dolárov za sezónu. Keďže Aho je obmedzený voľný hráč, Hurricanes majú právo ponuku dorovnať a tým si hráča udržať.

Ak by Carolina usúdilo, že výška zmluvy je prehnaná a ponuku nedorovná, prináležila by jej bohatá kompenzácia. V tomto prípade - keďže suma je pod hranicou 8,454.871 dolárov - by kompenzácia pozostávala z voľby v 1., 2. a 3. kole draftu. "Hurikány" majú sedem dní na to, aby na ponuku zareagovali, v opačnom prípade zamieri Aho do kanadského klubu. Podľa TSN čiastka zahŕňa aj podpisové bonusy - v prvý rok zmluvy je to 11,3 mil. USD, v druhý rok 9,87 mil. USD, v tretí 6,95 mil. USD a v štvrtý a piaty zhodne 5,25 mil. USD.

Dvadsaťjedenročného útočníka draftovala Carolina v roku 2015 v 2. kole z celkového 35. miesta. Počas troch rokov sa Aho vypracoval v hlavného ofenzívneho ťahúňa tímu a zaujal pevné miesto centra prvého útoku. V minulej sezóne strelil 30 gólov a nazbieral 53 asistencií v 82 zápasoch základnej časti, v 15 dueloch play off pridal 12 bodov (5+7). Takisto si zahral v Zápase hviezd NHL 2019.

Offer sheet je generálnymi manažérmi iba málo využívaný prostriedok na získanie hokejistu, vo väčšine prípadov hráčov zamestnávateľ ponuku konkurenta dorovná. Naposledy sa takto snažilo vedenie Calgary odlákať Ryana O'Reillyho z Colorada pred šiestimi rokmi, Avalanche vtedy ponuku dorovnalo. Posledný hráč, ktorý prostredníctvom offer sheet zmenil dres, bol krídelník Dustin Penner, ktorý v roku 2007 zamieril z Anaheimu do Edmontonu.

Tampa Bay získala brankára McElhinneya a obrancu Schenna

Novými posilami zámorského hokejového klubu NHL Tampa Bay Lightning sa stali brankár Curtis McElhinney a obranca Luke Schenn, ktorí podpísali s "bleskami" zmluvy ako neobmedzení voľní hráči.

Tridsaťšesťročný McElhinney má za sebou úspešnú sezónu v Caroline Hurricanes, s Tampou Bay uzavrel dvojročnú zmluvu na 2,6 milióna dolárov. V NHL pôsobil aj v dresoch Calgary Flames, Anaheimu Ducks, Columbusu Blue Jackets a Toronta Maple Leafs.

Schenn uzavrel s Tampou Bay, kde pôsobí slovenský obranca Erik Černák, ročnú zmluvu na 700.000 dolárov. V minulej sezóne pôsobil Anaheime a Vancouveri Canucks, predtým v Toronte, Philadelphii Flyers, Los Angeles Kings a Arizone Coyotes.

Nosek a Pirri naďalej "zlatými rytiermi", predĺžili zmluvy s Vegas

Dvojica hokejových útočníkov Tomáš Nosek a Brandon Pirri bude v NHL naďalej obliekať dres Vegas Golden Knights.

Čech Nosek, ktorý v minulej sezóne odohral za klub z mesta hazardu 68 zápasov so ziskom 17 bodov (8+9), sa dohodol so "zlatými rytiermi" na novom ročnom jednocestnom kontrakte na jeden milión dolárov.

Pirri ako voľný hráč podpísal s Knights dvojročnú dvojcestnú zmluvu, ktorá mu na profiligovej úrovni garantuje priemerný ročný zárobok 775.000 USD. V uplynulom ročníku dostal šancu v 31 dueloch NHL, v ktorých nazbieral 12 gólov a 6 asistencií. Informáciu priniesol web televíznej stanice TSN.