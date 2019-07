TASR

Dnes o 20:57 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Dortmund získal mladíkov Reynu a Finka

Reyna je bezpochyby obrovský talent, Fink zasa disponuje neuveriteľným čuchom na góly, uviedol koordinátor mládeže v Dortmunde Lars Ricken.

Ilustračný snímok. — Foto: TASR/AP

Dortmund 1. júla (TASR) - Futbalový klub Borussia Dortmund získal dvoch talentovaných mladíkov - 16-ročného Giovanniho Reynu z tímu New York City FC a rovnako starého Bradleyho Finka zo švajčiarskeho FC Luzern. Americký stredopoliar sa pripojí k mládežníckemu tímu do 19 rokov, švajčiarsky útočník bude nastupovať za výber do 17 rokov.

"Reyna je bezpochyby obrovský talent, Fink zasa disponuje neuveriteľným čuchom na góly. V minulej sezóne dal v 21 dueloch neuveriteľných 40 gólov. Do svojich radov sa ich snažilo prilákať hneď niekoľko popredných klubov. Sme preto nesmierne radi, že sa rozhodli práve pre nás. Obaja hráči sú veľkým prísľubom do budúcnosti," uviedol na margo posíl koordinátor mládeže v Dortmunde Lars Ricken. Giovanni Reyna je syn bývalého reprezentanta USA Claudia Reynu.

Keďže ide o neplnoletých hráčov, musí ich transfer najskôr schváliť Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Rozhodnutie by malo padnúť v najbližších dňoch.