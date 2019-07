TASR

Dnes o 20:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tohtoročný jún je historicky najteplejší

Najzaujímavejšie je podľa klimatológov to, že sa tropické noci vyskytli aj v severných či severovýchodných častiach Slovenska.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júla (TASR) - Tohtoročný jún bol historicky najteplejším júnom v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na Slovensku. Potvrdzujú to nielen hodnoty priemernej mesačnej teploty vzduchu, ale v mnohých meteorologických staniciach aj extrémne vysoké počty letných a tropických dní. Vo svojej analýze o tom informujú klimatológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Pavel Faško a Jozef Pecho.

V priebehu júna zaznamenal SHMÚ na Slovensku dve výrazné vlny horúčav, prevažne od 10. do 16. júna, respektíve od 24. do 27. júna. "Toto spôsobilo, že niektoré meteorologické stanice na Slovensku zaznamenali v tomto prvom letnom mesiaci rekordný počet tropických dní. V najkrajnejších prípadoch mala nadpolovičná väčšina dní júna hodnotu maximálnej dennej teploty vzduchu, minimálne 30 stupňov Celzia, napríklad v Žihárci bolo takýchto dní až 19, v Podhájskej 18 a v Dudinciach 16," spresnili klimatológovia. Niekoľko meteorologických staníc malo v tohtoročnom júni všetky dni letné, stalo sa to v Hurbanove, Sliači, Topoľčanoch a v Žihárci. "Treba pripomenúť, že toto sa v júni v histórii meteorologických meraní na Slovensku ešte nestalo," podotkli v analýze.

Rekordy pre mesiac jún boli zaregistrované aj v počte tropických nocí. Najzaujímavejšie je podľa klimatológov to, že sa tropické noci vyskytli aj v severných či severovýchodných častiach Slovenska. Premiéru v júni mali napríklad na letisku v Dolnom Hričove a v Medzilaborciach, pričom v Dolnom Hričove sa vyskytli až dve tropické noci. "Mimoriadne až extrémne teplo bolo aj v oblastiach a v polohách, ktoré patria medzi chladnejšie časti Slovenska. Príkladom je maximálna denná teplota vzduchu na Lomnickom štíte, ktorá dosiahla 26. júna až 17,5 stupňa Celzia (najvyššia hodnota aspoň od roku 1951) a bol tam tak o 0,1 stupňa Celzia prekonaný rekord tejto charakteristiky teploty vzduchu pre mesiac jún z 29. júna 1994," spresňujú.

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola vplyvom vytrvalého, nadnormálne teplého počasia v priebehu celého júna extrémne vysoká. V meteorologickej stanici v Žihárci dosiahla až 24,9 stupňa Celzia, v Bratislave na letisku 23,8 stupňa Celzia. "Vo všetkých meteorologických staniciach, ktoré denne posielajú správy INTER, dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v júni historicky najvyššiu hodnotu," uviedli klimatológovia. V Oravskej Lesnej to bolo napríklad až 18,8 stupňa Celzia, čo znamená, že tam jej hodnota bola teraz o 0,6 stupňa Celzia vyššia ako v auguste 1992. Jún 2019 v Oravskej Lesnej sa tak stal najteplejším mesiacom spomedzi všetkých mesiacov roka.

Vo viacerých meteorologických staniciach dosiahol rozdiel medzi júnovou a májovou priemernou teplotou vzduchu aj viac ako desať stupňov Celzia, čo je podľa klimatológov SHMÚ takmer štvornásobok dlhodobého klimatického rozdielu medzi uvedenými mesiacmi. Mimoriadny bol jún aj z hľadiska atmosférických zrážok, ktoré boli vplyvom búrok priestorovo veľmi rozdielne. "Výrazne v nich dominovali zrážky, ktoré mali pôvod v prehánkach a búrkach. Takže v niektorých lokalitách sme zaznamenali rekordne nízke mesačné úhrny za jún," uviedli. Príkladom je meteorologická stanica Bratislava - Koliba, kde spadlo v priebehu tohto mesiaca len 16,7 milimetra zrážok. Ešte menej však spadlo v staniciach Kuchyňa - letisko - 6,5 milimetra alebo Bratislava - Mlynská dolina -10,3 milimetra.