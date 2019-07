TASR

Každý film je výsekom reality, tvrdí režisér Marko Škopa

Jeho snímka Nech je svetlo, ktorá zaznamenala úspech v Karlových Varoch, v mnohých okamihoch pripomína život na Slovensku.

Na archívnej snímke herečka Emília Vášáryová a režisér Marko Škop. Bratislava, 26. októbra 2015. — Foto: TASR - Michal Svítok

Karlove Vary 1. júla (TASR) - Nová snímka režiséra Marka Škopa Nech je svetlo zožala na svojej prvej premiére na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch nevídaný úspech. Film nabáda diváka zamyslieť sa nad výchovou, spoločensko-politickou situáciou i postavením cirkvi na Slovensku.

"Tento film je o narastajúcom extrémizme na Slovensku. Hoci tu máme veľa svetla, priamo úmerne s ním narastá aj tieň," tvrdí herec v hlavnej úlohe Milan Ondrík. V snímke Nech je svetlo stvárnil štyridsiatnika Milana, ktorý sa snaží zabezpečiť svoju manželku a tri deti, preto chodí za prácou až do Nemecka.

Na vianočné sviatky príde Milan z Nemecka domov na Slovensko. Počas nasledujúcich dvoch týždňov sa dozvedá, že jeho najstarší syn Adam, ktorého vo filme stvárnil František Beleš, je členom polovojenskej skupiny.

Čo si myslí o tom, ako prijme tento priamočiary film spoločnosť na Slovensku, sa Ondrík vyjadril nasledovne: "Nemyslím si nič, len dúfam, že nad ním ľudia nemávnu rukou. Dúfam, že naše publikum obetuje čas na to, aby sa zamyslelo nad svojim zmýšľaním a konaním. To je to, čo tento film chce dosiahnuť."

Snímka Nech je svetlo v mnohých okamihoch pripomína život na Slovensku, na čo jej režisér Marko Škop odpovedá: "Každý film je výsekom reality, toto nie je obraz celého Slovenska."

O filme sa predpokladá, že u verejnosti vyvolá búrlivú debatu, s čím Škop aj počíta: "Chcem, aby sa o takýchto otázkach na Slovensku diskutovalo."

Karlovarský festival je od roku 1946 druhou najstaršou filmovou prehliadkou v Európe. V súčasnosti patrí k najvýznamnejším kultúrnym akciám v stredoeurópskom regióne.