Borussia Dortmund získala obrancu Moreya z FC Barcelona

Devätnásťročný pravý obranca má na konte víťazstvo v mládežníckej Lige majstrov 2016/17 a so španielskou reprezentáciou do 17 rokov sa v tej istej sezóne radoval na ME tejto vekovej kategórie.

Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR/AP

Dortmund 1. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund angažoval na voľný prestup Mateua Moreya, ktorý dosiaľ pôsobil v FC Barcelona. Devätnásťročný pravý obranca má na konte víťazstvo v mládežníckej Lige majstrov 2016/17 a so španielskou reprezentáciou do 17 rokov sa v tej istej sezóne radoval na ME tejto vekovej kategórie.

"Borussia je fantastický klub, ktorý kladie dôraz na mládež. Som presvedčený, že s mojimi individuálnymi kvalitami mu mám čo ponúknuť v nasledujúcich rokoch," citovala Moreya agentúra DPA. "Ide o popredný defenzívny talent z barcelonskej akadémie. Má výnimočne technické kvality, tento prestup vnímame ako investíciu do budúcnosti," dodal športový riaditeľ Dortmundu Michael Zorc.