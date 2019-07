Dominika Pacigová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dcéra im zomrela pri autonehode, rodičia jej vzdali hold počas svadby. To, čo sa stalo, je neuveriteľné

Motýle sprevádzali hostí počas celého svadobného obradu, dokonca aj počas kokteilovej hodiny.

HARRISBURG 6. júla - Scott Van Gorder bol šťastný, že sa mohol zúčastniť svadby svojho syna Maxa. Priznal však, že po smrti dcéry Vanesy to nebude také, ako by to malo byť. Vanesa totižto umrela pri autonehode pred niekoľkými rokmi. Rodina z Pensylvánie sa jej rozhodla vzdať hold počas svadby.

Dojímavé momenty

Podľa informácií portálu Metro, rodina vypustila do vzduchu očarujúce oranžové motýle, ktoré vnímali ako symbol vzkriesenia a reprezentácie života. Tie však neodleteli, ale sadli si na ramená hostí. Svadobnou fotografkou bola Jessica Mann, ktorá tieto čarovné okamihy zachytila. Jedna fotka zachytáva dojímavý moment, keď motýľ pristál na Scottovom prste.

S fotkami a zážitkom sa fotografka podelila aj na sociálnej sieti. „Ide o skutočného motýľa, ktorý pristál na jeho prste. Táto fotka zachytáva najemotívnejšiu udalosť, akú som na svadbe videla,“ pridala krátky popis k príspevku.

Motýle neodleteli

Motýle však neodleteli ani po istom čase. Ten istý motýľ sedel na Scottovom prste počas celého obradu. Po niekoľkých hodinách sa motýľ dostal do stodoly a pristál na nevestinom krku.

Motýľom už od dávnych čias pripisujú ľudia všelijaké vlastnosti. Kresťanská tradícia vníma motýľa ako symbol vzkriesenia, života a nádeje. Mnohí, ktorí stratili svojich milovaných, si mysleli, že motýle stelesňujú ducha. Podobné komentáre sa začali objavovať aj pod fotografkiným príspevkom na Facebooku, pričom niektorí ľudia zdieľali podobné zážitky s motýľmi po smrti svojich blízkych.