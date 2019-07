TASR

Tréningy ľadovej šou Angry Birds sa presúvajú na väčší zimný štadión

Tvorcovia výpravnej ľadovej šou Angry Birds on Ice vymýšľajú stale nové vychytávky!

Tréningy výpravnej ľadovej šou Angry Birds sa presúvajú na väčší zimný štadión — Foto: Angry Birds

Bratislava 1. júla (OTS) - V šou, akú sme ešte na Slovensku nevideli, budú účinkovať herci a korčuliari v kostýmoch „nahnevaných operencov“ a používať rôzne nadrozmerné rekvizity. Kvôli lepším priestorovým možnostiam sa tréningy pod vedením skúseného režiséra Juraja Benčíka museli presunúť na zimný štadión! V Angry Birds on Ice sa totiž nedeje všetko umenie len na ľade, ale aj nad ním. Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok s 360-stupňovou pódiovou konštrukciou len na dvoch miestach Slovenska 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave!

Vytvoriť scénu, kde sa blízko pri sebe pohybuje hneď niekoľko priestorovo objemných postáv nie je jednoduché. To aj kvôli priestorovému videniu účinkujúcich, ktoré je mimoriadne obmedzené. Výzvou je aj ukočírovať Chuckov dlhočízny zobák. Herec, ktorý bude stvárňovať Chucka musí celý čas dávať mimoriadny pozor, aby svojim spoluúčinkujúcim neublížil nečakanou ranou zobákom. Tréningy ľadovej šou Angry Birds on Ice sa teda museli presunúť do väčšej haly. Väčší priestor zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši vytvoril pre režiséra Juraja Benčíka aj pre účinkujúcich úplne nové kreatívne možnosti. Po niekoľkých tréningoch v gymnastickej hale v Košiciach ich tento priestor začal obmedzovať. Bolo nutné sa presunúť do väčšieho priestoru, ktorý bude viac pripomínať ľadové arény, v ktorých sa šou má konať. Nároky na to, ako sa budú „nahnevané vtáky“ hýbať, čo budú robiť a čo budú svojim pohybom vyjadrovať, sa stále zvyšujú.

„S jedlom rastie chuť“ a preto to čo stačilo v úvodnej fáze dnes už jednoducho nie je dosť. Zistili sme, že v kostýmoch sa bude dať robiť ďaleko viac, ako sme pôvodne predpokladali. Viac expresívnych výrazov podporujúcich dej a divadelnú stránku predstavenia oživí postavy a posunie kvalitu šou o úroveň vyššie,“ konštatuje producent Viktor Sucha.

Keďže konštrukcia obrej ľadovej kryhy je momentálne stále vo výrobe skúsení kulisári, ktorí sa podieľali aj na šou Máša a medveď na ľade, postavili namiesto nej náhradu, ktorá pomohla v kreatívnom procese. Okrem tejto 5-metrovej kocky sa na skúške objavili aj kulisy ľadových krýh, ktoré sa v šou budú používať najrôznejšími spôsobmi. V ľadovej hale bolo konečne možné vyskúšať aj plný potenciál obrovských vlajok, ktoré pri manévrovaní krásnym spôsobom ozvláštňujú a „vypĺňajú“ priestor štadióna. V Angry Birds on Ice sa nedeje všetko umenie len na ľade, ale aj nad ním. Týmto sa šou naozaj odlišuje od ostatných ľadových revue, ktoré môžete vidieť.

„Po tejto skúške si oveľa lepšie viem predstaviť jednotlivé scény z priestorového hľadiska. Doteraz som si to stále predstavil ako malý model, ktorý slúžil na prípravu scény. Teraz vidím jednotlivé scény oveľa jasnejšie. Teší ma to, že máme z čoho vyberať. Máme viac nápadov ako vieme vtesnať do šou, čo je lepšia situácia, ako keby tomu bolo naopak. Teraz bude dôležité vypustiť niektoré nápady a dať dokopy tie, ktoré sa rozhodneme nechať,“ prezradil režisér šou Juraj Benčík.

Unikátny projekt zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice.

Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk na https://predpredaj.zoznam.sk/en/tickets/angry-birds-ice-2020/

Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com