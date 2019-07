TASR

Zriadenie štátneho laboratória je vo fáze predprojektovej prípravy

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. júla (TASR) – Zriadenie štátneho laboratória je vo fáze predprojektovej prípravy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

MZ SR podľa slov hovorkyne vytvorilo pracovnú skupinu, pričom časové horizonty a predpokladané náklady sú predmetom analýz tak, aby vznikol optimálny model prevádzky. "Laboratórium by fungovalo v nehnuteľnosti v Malackách, ktorá prešla do správy Ministerstva zdravotníctva SR zo Správy štátnych hmotných rezerv," priblížila s dôvetkom, že vzhľadom na to, že ide o prípravnú fázu celého projektu, je predčasné uvádzať detaily.

Eliášová dodala, že jedným z ťažiskových zámerov MZ SR je efektívne nakladanie s verejnými financiami pri tomto type vyšetrení. Ambíciu vytvoriť veľké štátne laboratórium, ktoré by poskytovalo všetky laboratórne vyšetrenia, vyslovila šéfka rezortu Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) ešte začiatkom júna. Podľa jej slov by mohlo začať fungovať ešte tento rok.