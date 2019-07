TASR

Legendárny Baresi otvoril v Petržalke ôsmy ročník Italia Soccer Campu

Futbalový kemp bude prebiehať do piatka 5. júla v areáli FC Petržalka za účasti stovky slovenských talentov vo veku od 7 do 14 rokov.

Franco Baresi, archívna snímka. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. júla (TASR) - Legendárny taliansky futbalista Franco Baresi otvoril v pondelok v Bratislave už ôsmy ročník detského kempu. Italia Soccer Camp bude prebiehať do piatka 5. júla v areáli FC Petržalka za účasti stovky slovenských talentov vo veku od 7 do 14 rokov. Chlapci a dievčatá absolvujú počas kempu technické a atletické tréningy v kombinácii s hodinami taktiky.

Baresi je rád, že mohol prísť do Bratislavy osobne podporiť tento projekt. "Dúfam, že bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Je skvelé, že bývalí futbalisti môžu odovzdávať nové skúsenosti zábavnou formou, aby boli deti šťastné bez ohľadu na to, či z nich raz budú profesionálni futbalisti," uviedol dlhoročný kapitán talianskej reprezentácie a AC Miláno.

Majster sveta z roku 1982 si pri pohľade na futbalové talenty zaspomínal na vlastné detstvo. "Bol som presne taký, aké sú teraz tieto deti. Bol som vždy šťastný, keď som mohol behať s loptou. Slovensko futbalovo napreduje. Viacerí slovenskí hráči sa dokázali presadiť aj talianskej v Serii A. Marek Hamšík si urobil veľmi dobré meno počas pôsobenie v SSC Neapol, Milan Škriniar je teraz opora obrany Interu Miláno."

Pred Baresim patronát nad akciou mali Roberto Baggio, Toto Schillaci, či Demetrio Albertini. "Kemp má šikovného generálneho manažéra Marca Schembriho," zdôraznila pre TASR Lucia Luptáková, PR manažérka VÚB banky, ktorá podujatie organizuje. Podstatné však je, že Schembri okrem slávnych patrónov kempu vyberá aj trénerov z radov futbalistov, ktorí nie sú až takí známi, ale kedysi hrali na ligovej úrovni, niektorí dokonca aj s reprezentačnými avantúrami.

"Naša materská spoločnosť v Taliansku podporuje taliansku reprezentáciu, tak toto je spojenie, ktoré nám dáva zmysel a zároveň deťom poskytujeme radosť a netradičné strávenie prázdninového týždňa. Deti od 6 do 14 rokov pod odborným dohľadom trénujú a na konci kempu talianski tréneri vyberú troch najlepších do medzinárodného kempu v Taliansku. Dnes je veľmi teplo, ale máme tu samozrejme zdravotnú službu, ale tréneri sú vyškolení na to, aby dbali na prestávky a pitný režim, nie je to len o celodennom tréningu na slnku. A naopak, keby pršalo, mám k dispozícii halové podmienky," konštatovala Luptáková.