Hasiči z Bordeaux zachránili 2500 holubov pred krutým letným smädom

Francúzsko, ale aj Taliansko a Španielsko, zasiahla minulý týždeň vlna horúčav. Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami v pondelok platí ešte v 14 departementoch na juhovýchode Francúzska.

— Foto: TASR/AP

Paríž 1. júla (TASR) - Francúzski hasiči v nedeľu zachránili 2500 holubov, ktorým hrozila smrť smädom. Informoval o tom v pondelok spravodajský portál Ouest-France.

Hasičov z Bordeaux v kraji Gironde na západe Francúzska požiadala o pomoc posádka kamióna, ktorý z Nemecka do Francúzska prepravoval 2500 holubov. Podľa pôvodných plánov mali holuby v sobotu vypustiť na spiatočný let. Kvôli horúčavám to však nebolo možné vypustiť.

Kamión s klietkami s holubmi preto jeho posádka odstavila na odpočívadle Bordeaux-Nord. Počas tejto vynútenej prestávky sa jej však minuli všetky zásoby vody, preto musela požiadať o pomoc, pričom oslovila hasičov. Tí potom z hydrantu na odpočívadle naplnili dva zásobníky 1400 litrami vody.

Portál Ouest-France už neuviedol, či potom kamión s holubmi vrátil do Nemecka, alebo pokračoval v ceste do mesta, kde mali byť podľa pôvodných plánov vypustené.

Francúzsko, ale aj Taliansko a Španielsko, zasiahla minulý týždeň vlna horúčav. Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami v pondelok platí ešte v 14 departementoch na juhovýchode Francúzska. Podľa meteorológov od utorka horúčavy ustúpia, aj keď teploty budú vyššie ako je priemer v tomto období.

Meteorológovia upozornili, že záver vlny horúčav budú v niektorých oblastiach sprevádzať búrky s možným krupobitím, výdatnými zrážkami a nárazovým vetrom. Táto výstraha sa týka oblasti Centrálneho masívu a Álp, ako aj regiónov Burgundsko a Franche-Comté.