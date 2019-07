TASR

Pápež František odslúži vo Vatikáne omšu za migrantov

Pápež je proti tvrdému postoju talianskej vlády voči prijímaniu a integrovaniu utečencov.

Na archívnej snímke pápež František. — Foto: TASR/AP

Vatikán 1. júla (TASR) - Pápež František odslúži omšu za migrantov a tých, ktorí im pomáhajú. Stane sa tak pri príležitosti šiesteho výročia jeho návštevy talianskeho ostrova Lampedusa, ktorý je jednou z hlavných vstupných brán migrantov do Európy. V pondelok o tom informoval Vatikán, píše agentúra AFP.

Skromná omša sa uskutoční v pondelok 8. júla v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Zúčastní sa na nej iba 250 migrantov, utečencov a ľudí, ktorí pomáhajú zachraňovať ich životy.

Pápež chce, aby sa táto omša konala na "na pripomenutie toho, koľko ľudí prišlo o život, keď utekali pred vojnou a biedou". Takisto "má povzbudiť tých, ktorí sa dennodenne snažia podporovať, sprevádzať a vítať migrantov a utečencov", píše sa vo vyhlásení Vatikánu.

Pápež František vycestoval na taliansky ostrov Lampedusa 8. júla 2013, čo bolo iba štyri mesiace od jeho nástupu do úradu. Krátko po tom - v rokoch 2013 - 2017 - nastal obrovský skok v počte prichádzajúcich blízkovýchodných a afrických migrantov do Európy. Pri tejto príležitosti odsúdil "globalizáciu ľahostajnosti" voči migrantom a vyjadril úctu stovkám ľudí, ktorí sa každý rok utopia počas nebezpečnej cesty do Európy.

Pápež František je proti tvrdému postoju talianskej vlády voči prijímaniu a integrovaniu utečencov.