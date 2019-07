TASR

Dnes o 14:53 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slováci na Kube založili spoločnosť s majoritným podielom

Slováci na Kube založili spoločnosť s majoritným podielom, vyrábať budú sladkosti.

Slávnostný podpis zmlúv v Havane — Foto: Proxenta

Havana/Bratislava 1. júla (OTS) - Investičná skupina Proxenta 28. júna 2019 založila prvú slovensko-kubánsku join venture spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je výroba cukroviniek. Nová spoločnosť má názov Proxcor a je celosvetovo desiatou potravinárskou firmou na Kube. V čom však Proxente patrí celosvetové prvenstvo je, že sa stala vlastníkom majoritného podielu 51% a má trojpätinové zastúpenie v predstavenstve novovzniknutej spoločnosti. Zmluva je podpísaná na 25 rokov.

Slávnostný podpis a následná oslava sa konala v Hotel Nacional de Cuba v Havane za účasti politikov, zástupcov štátnej firmy Coralsa, ktorá do spoločného podniku vstupuje na strane kubánskej vlády a samozrejme, slovenského tímu Proxenta. Nechýbali ani rôzne kubánske médiá vrátane národnej televízie. Takáto pozornosť je dôkazom toho, že pre kubánsku stranu je nová spoločnosť a privítanie nového investora na kubánskej pôde výnimočnou a dôležitou udalosťou.

Galéria

Galéria

Hodnota celej investície je 34,5 miliónov eur, pričom investícia Proxenty je 25 miliónov eur. „Trojpätinové zastúpenie v predstavenstve je pre nás mimoriadne dôležité preto, že vďaka tomuto pomeru v náš prospech máme plne pod kontrolou manažment rozhodovania na každodennej úrovni. Vybojovať si majoritu v spoločnom podniku v autoritatívnom režime aký na Kube je, chcelo nielen poriadny kus odvahy, ale hlavne množstvo nepriestrelných argumentov a trpezlivého vysvetľovania,“ - hovorí Pavol Kožík, majiteľ skupiny Proxenta. Podľa dostupných informácií je Proxenta druhou spoločnosťou na Kube, ktorej sa majoritu získať podarilo. „Aby sme získali lepšiu predstavu o hodnote a dôležitosti dosiahnutej dohody, stačí povedať, že v posledných piatich rokoch krajina doviezla viac ako 41 500 ton sladkostí, čo je v priemere 8 300 ton ročne, čo znamenalo výdavky takmer 157,8 miliónov dolárov,“ - píše portál CUBADEBATE.“

Rokovania v závode v Caibariéne (Foto: Proxenta)

Prečo investícia na Kube?

Pre Proxentu ako investora je atraktívny nielen kratší čas návratnosti investície, ktorý je v porovnaní s investíciou na Slovensku kratší až o polovicu, len 6-7 rokov, ale aj celkový profit, ktorý táto investícia prinesie. Ten vyplýva zo štúdie realizovateľnosti, ktorú vypracoval domáci kubánski odborníci a nezávislá zahraničná poradenská spoločnosť Ernst & Young.

Moderné technológie

Vysoká úroveň nových európskych výrobných technológií nielenže zabezpečí vysokú kvalitu a široké produktové portfólio ale umožní pôvodne požadovanú kapacitu 12 tisíc ton navýšiť na 17 tisíc ton sladkostí ročne. To je v prepočte 260 paliet produktov za 24 hodín.

Prevažná časť produkcie bude zameraná na domáci trh za účelom nahradiť import vlastnou výrobou a zabezpečiť požiadavky plánovanej kubánskej ekonomiky pre cely ostrov.

Závod v Caibariéne pred rekonštrukciou (Foto: Proxenta)

Zrekonštruovaný závod v meste Caibarién, v provincii Villa Clara bude zamestnávať 250 zamestnancov pri 3-smennej prevádzke. „Rekonštrukcia výrobných hál sa začne hneď po založení podniku a budúci rok v druhom kvartáli začneme navážať technológiu do prvej haly. Budú to linky na výrobu sušienok a oblátok. Do roka po založení podniku by mala byť spustená prvá časť výroby“ – vysvetľuje Pavol Kožík, majiteľ skupiny Proxenta.

Centrálna poloha a prínos pre región

Centrálna Poloha mesta Caibarién je kľúčová pre distribúciu sladkých výrobkov po celom ostrove. Závod nebude mať veľké skladové priestory, no spoločnosť bude vlastniť rozsiahlu flotilu áut (96 vozov) a tovar budem okamžite rozvážať. Ako jediný má Proxcor v predmete činností podnikania aj logistiku, čiže svoj vozový park na Kube dokáže naplno využiť – môže ho efektívne prenajímať.

Vstup zahraničného investor bude znamenať prínos pre celý región. Proxenta sa bude aktívne zaujímať o to, ako sa využívajú prostriedky plynúce z miestnych daní, ktoré bude Proxcor odvádzať. V rámci štúdie vykonanej pri zakladaní spoločného podniku, je vyčíslený́ aj prínos projektu pre krajinu. U tohto projektu sa prínos už len za prvých dvadsať rokov blíži k tristo miliónom dolárov. Do tohto čísla je zahrnuté všetko, vrátane odvedených daní.