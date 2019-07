TASR

Dnes o 14:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní J. Richter: Vláda chce zaviesť nový príspevok na ošetrovanie

Návrh zákona, ktorým sa má tento príspevok zaviesť, bude vládny.

Na archívnej snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 1. júla (TASR) - Vláda plánuje zaviesť nový príspevok na ošetrovanie. Na tri mesiace by ho mohol poberať jeden z rodičov, resp. členov rodiny, ktorý bude musieť ostať doma s chorým. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii minister práce Ján Richter (Smer-SD) s tým, že tento príspevok na ošetrovanie bude podľa neho ďalšia veľká pomoc pre rodiny.

Návrh zákona, ktorým sa má tento príspevok zaviesť, bude vládny. Predloží ho rezort zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom práce. "Život veľakrát prináša okolnosti, že jeden z členov domácnosti môže vážne ochorieť. Ideme pomôcť rodinám. Na tri mesiace bude poberať jeden z rodičov ďalší príspevok na ošetrovné," avizoval Richter.

Zároveň uviedol, že spolu s rezortom zdravotníctva bolo v záujme ministerstva práce pripraviť zákon o dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti. "Takáto podoba zákona ešte nie je, stále sa rokuje, ale sme na veľmi dobrej ceste. Opätovne sa vrátia geriatrie, liečebne pre dlhodobo chorých, jednoducho zariadenia, ktoré boli veľmi umelo zrušené v zdravotníckych zariadeniach a chýbajú. Sociálne zariadenia nemôžu nahradiť medicínsku starostlivosť," upozornil Richter.

V rámci tohto zákona by sa mal zaviesť aj nový príspevok na ošetrovanie. Týkať sa má napríklad rodín s onkologickým pacientom. "Príspevok na ošetrovanie v dobe troch mesiacov je veľmi dôležitý pre to, aby sa aj rodina vedela pripraviť na zmenený stav, pokiaľ jeden z rodičov bude musieť zanechať prácu," vysvetlil Richter.

Nový príspevok by mala vyplácať Sociálna poisťovňa. "Mal by byť v rozmedzí 65 % priemernej mzdy. Ale o tom sa ešte rokuje. Každopádne veľmi vítam tento zákon," dodal Richter. O návrhu zákona by mal parlament rokovať už na septembrovej schôdzi. "Čo sa týka finančných dopadov, táto otázka je doriešená. Problém by nemal byť. Len je potrebné urobiť medzirezortné pripomienkové konanie, vyhodnotiť pripomienky a pripraviť konečnú verziu do legislatívneho procesu," dodal Richter.