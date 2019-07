Klaudia Fiolová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Táto fotka babičiek valcuje internet. Na svadbe boli stredobodom pozornosti

Ich spoločná fotka sa dostala aj do známej televíznej šou.

Fotka rozkošných babičiek valcuje internet — Foto: Twitter@aacampisi

NEW YORK 6. júla - Výber oblečenia na svadbu je veľmi dôležitý. A to nielen pre nevestu, ale aj pre pozvaných hostí. Staré nepísané pravidlo hovorí o tom, že môžete siahnuť po akejkoľvek farby šiat okrem bielej. Táto farba patrí v svadobný deň len neveste. Na jednej svadbe sa ale stala oveľa zaujímavejšia vec. Tri babičky, bez toho, aby sa dohodli, si vybrali na svadbu tie isté šaty. Možno väčšina žien by sa pri pohľade na tú druhú trochu nahnevala, ale dámy si tým vôbec nenechali pokaziť deň. Veľmi ochotne a s úsmevom na tvári zapózovali na spoločnej fotke. Jedna svadobčanka ju zverejnila na sociálnej sieti Twitter. Nezabudla do popisu pridať aj hashtag #WeddingFail, čo v preklade znamená „svadobný trapas". Vďaka tejto slovnej hre sa babičky stali doslova zo dňa na deň známymi po celom svete. Obľúbená americká televízna šou, ktorú uvádza moderátor Jimmy Fallon prináša každý týždeň novinky zo sveta sociálnych sietí. Práve on vytvoril spomínaný hashtag a vyberá si z príspevkov, ktoré sú nimi označené. Po zverejnení fotky na Twitteri prišlo ale veľa pozitívnych komentárov na adresu rozkošných babičiek. Podľa reakcií ľudí to vôbec nebol svadobný trapas, ale práve naopak.