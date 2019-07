TASR

Dnes o 13:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní V hokejovom Trenčíne počítajú aj s Radjenovicom, Čachom či Rajnohom

Na trenčianskom štadióne Pavla Demitru sa v týchto dňoch začína s rekonštrukciou tribún a vestibulov.

Na archívnej snímke Viliam Čacho (v popredí). — Foto: TASR/Martin Baumann

Trenčín 1. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Andrew Radjenovic bude pravdepodobne pokračovať v tipsportligovom HK Dukla Trenčín. V tíme trénera Jána Pardavého dostanú príležitosť aj odchovanci Erik Rajnoha a Viliam Čacho, ktorý sa vrátil po ročnom pôsobení vo Fínsku. Kormidelník "vojakov" o tom informoval v rozhovore na klubovej stránke.

V kádri trenčianskej Dukly prišlo po sezóne k výrazným zmenám. Novými tvárami sú brankár Matej Tomek, obrancovia David Kajínek, Jozef Sládok a Lubomír Stach a útočníci Brandon Alderson, Adam Lapšanský, Josef Mikyska a Peter Šišovský. „V tejto chvíli považujeme náš káder za skompletizovaný. Dolaďovanie a prípadné malé zmeny môžu nastať počas poslednej fázy prípravy, keď prídu ešte dvaja útočníci na skúšku. Nedávno sme podpísali praváka na pravé krídlo do prvej päťky Brandona Aldersona. Dohodnutý je Andrew Radjenovic, ktorý má pripravenú zmluvu na podpis. Počítame aj s mladými odchovancami Viliamom Čachom a Erikom Rajnohom. Príležitosť presvedčiť nás dostanú v kempe na ľade a veríme, že sa dopracujú k zmluvám. Rovnako počítame so 17-ročným obrancom Markom Stachom,“ prezradil Pardavý.

Na trenčianskom štadióne Pavla Demitru sa v týchto dňoch začína s rekonštrukciou tribún a vestibulov. „Interiér konečne zmení podobu, ktorú si pamätám od piatej triedy. Bude to krajšie, modernejšie a v našich klubových farbách. Malo by sa to fanúšikom páčiť."

V stredu 3. júla sa skončí spoločná príprava "na suchu," po ktorej sa hráči znovu stretnú 22. júla. Po týždni tréningov vykorčuľujú na ľad 29. júla. "Verím, že to bude v domovskom stánku, to však záleží od ukončenia rekonštrukcie štadióna. Krízový plán B by boli tréningy v Dubnici nad Váhom alebo v Púchove," dodal Pardavý.