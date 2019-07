TASR

NHL: Shaw sa po troch sezónach vrátil do Chicaga

Montreal Canadiens za neho dostal v hromadnej výmene od Chicaga výbery v druhom a siedmom kole budúcoročného draftu a v treťom kole draftu v roku 2021.

Andrew Shaw (vpravo). — Foto: TASR/AP

Chicago 1. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Andrew Shaw sa v NHL po troch rokoch vrátil späť do Chicaga Blackhawks. Montreal Canadiens za neho dostal v hromadnej výmene od Chicaga výbery v druhom a siedmom kole budúcoročného draftu a v treťom kole draftu v roku 2021. Opačným smerom putuje spolu s 27-ročným útočníkom aj výber v 7. kole budúcoročného draftu.

"Shaw je ideálny hráč do predbránkového priestoru, kde sme mali uplynulú sezónu problémy. Odtiaľ vie dať naozaj množstvo gólov a pomôcť nám konečne postúpiť do play off," uviedol generálny manažér "jastrabov" Stan Bowman.

V predošlej sezóne Shaw nastúpil za Canadiens v 63 dueloch, v ktorých dosiahol 19 gólov a pripísal si 28 asistencií. Pred výmenou do Montrealu v roku 2016 získal v drese Chicaga dvakrát Stanleyho pohár, a to v sezónach 2012/13 a 2014/15. Informáciu priniesol portál nhl.com.