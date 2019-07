Dominika Pacigová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Z Tichého oceánu vyzbierali 40 ton odpadu. To, čo tam našli, ich naozaj prekvapilo

Z Tichého oceánu odstránili viac ako 40 ton plastového odpadu.

KALIFORNIA 2. júna - Už v priebehu minulého roka prišiel Holanďan Boyan Salt so zariadením, ktoré má oceánom pomôcť zbaviť sa plastového odpadu. Zariadenie neziskovej organizácie The Ocean Cleanup sa minulý rok pokazilo a niekoľko mesiacov ho opravovali. Od konca júna je opäť v Tichom oceáne, uvádza portál The Guardian.

Malými krokmi k veľkému cieľu

Podľa informácií portálu CNN, do čistenia Tichého oceánu sa pustil aj Inštitút Ocean Voyages. Podarilo sa im vyzbierať neuveriteľných 40 ton odpadu za 25 dní. Približne 1,5 tony vyzbieraného odpadu odovzdali Havajskej univerzite a umelcom, ktorí pôsobia na ostrove. Cieľom umelcov je vyrobiť z plastového odpadu sochy a ďalšie umelecké diela. Očakáva sa, že ostatný odpad spracuje spoločnosť Schnitzer Steel.

Odhaduje sa, že každý rok sa do oceánu dostane od 1,15 do 2,41 miliónov ton plastového odpadu. "Našou prácou sme zachránili veľa rýb, delfínov a veľrýb. Ide však len o malé množstvo vyzbieraného odpadu, problém je omnoho väčší," povedala pre CNN zakladateľka Inštitútu Ocean Voyages Mary Crowley.

Sledovali znečistené miesta

Už pred rokom poslal Inštitút námorníkom GPS lokalizátory, ktorými sledovali najznečistenejšie miesta. Potom sa pustili do zberu odpadu. Okrem plastového odpadu vytiahli z oceánu aj masívne rybárske siete, ktoré sú vyrobené z nylonu alebo polypropylénu.

Inštitút plánuje nasadiť desiatky GPS lokalizátorov a vydať sa na budúci rok na trojmesačnú výpravu. "Náš úspech predstavuje spôsob, ako vyčistiť znečistené miesta nielen v Tichom oceáne, ale aj na celom svete. Nie je na čo čakať," dodala Crowley pre portál Time.