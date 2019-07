TASR

RTVS dá najväčšiu časť z deviatich miliónov od štátu na program

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. júla (TASR) - Financie na televízny a rozhlasový program, nákup licencií na športové prenosy, investičné výdavky i peniaze na odmeny pre zamestnancov RTVS. Aj na tieto účely využije Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) deväťmiliónový dodatočný príjem zo štátneho rozpočtu, ktorý má byť čiastočnou náhradou za znížené príjmy z tzv. koncesionárskych poplatkov. Použitie zakomponované do zmeny rozpočtu verejnoprávneho vysielateľa schválila v pondelok Rada RTVS.

"Najväčšia časť z príspevku vo výške 4.137.000 eur je určená na dofinancovanie televízneho vysielania, vyše jedného milióna eur (1.190.200 eur) sa použije na dofinancovanie a nákup licencií na športové programy a ich výrobu," uviedla vedúca sekcie ekonomiky RTVS Radka Doehring. "Suma vo výške 870.000 eur bude alokovaná pre investície, 600.000 eur je určených na pokrytie výdavkov súvisiacich so súdnym sporom RTVS s PSMA," dodala. Čiastka vo výške 1.262.500 eur pokryje výdavky na 13. plat a koncoročné odmeny pre zamestnancov RTVS.

Ďalšie menšie objemy prostriedkov pôjdu napríklad na pokrytie zvýšených výdavkov na spravodajstvo (250.000 eur) i dofinancovanie rozhlasovej tvorby (222.000 eur), takisto na budovanie novej identity v súvislosti s plánovaným spustením tretieho vysielacieho okruhu.

V rámci schválenej zmeny rozpočtu sa do finančného plánu premietlo aj zvýšenie financií v rámci zmluvy so štátom vo výške 675.000 eur. Ich použitie na nákup nových nástrojov pre Symfonických orchester Slovenského rozhlasu (SOSR) a národnostné vysielanie prerokovala Rada RTVS na májovom zasadnutí. Do zmeneného rozpočtu sa tiež dostalo aj zvýšenie nedaňových príjmov vo výške 121.000 eur, plynúce z televíznej a rozhlasovej reklamy.

Deväťmiliónový finančný príspevok ako čiastočnú kompenzáciu za znížené príjmy z tzv. koncesionárskych poplatkov schválila verejnoprávnemu vysielateľovi vláda v druhej polovici mája (21. 5.). Ministerstvo kultúry (MK) SR ako predkladateľ návrhu poukázal na fakt, že od účinnosti zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS (od 1. januára 2013) spôsobilo oslobodenie od úhrady v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a zníženie sumy úhrady na polovicu pre dôchodcov a ľudí v hmotnej núdzi výpadok v príjmoch RTVS v odhadovanej výške 128.286.720 eur. "Objektívna strata vo výnosoch RTVS v súvislosti s rozsahom oslobodenia od platenia úhrady, ako aj skutočnosť, že výška úhrady patrí medzi najnižšie v rámci Európskej únie, spôsobuje, že RTVS nemôže bez pomoci štátu vyriešiť finančnú situáciu, ktorá vznikla v dôsledku nepriaznivých hospodárskych výsledkov za ostatné roky," ozrejmilo MK v dôvodovej správe.