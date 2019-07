Kristián Plaštiak

Dnes o 13:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Dajte si ju aj dnes. Vedci odhalili, že vďaka káve vám rýchlejšie vytrávi obed

Výskumy tvrdia mnohé. Ako je to v skutočnosti?

— Foto: Pexels

BRATISLAVA 7. júla - Káva. Väčšina z nás si bez nej nevie predstaviť jediný deň, iní ju odmietajú. Určite to poznáte na základe vlastnej skúsenosti. No ako to v skutočnosti je s najobľúbenejším zrnom na svete? Informuje o tom CNN.

Liek či nie

Pravda, káva dokáže znižovať riziko mnohých ochorení, akými sú diabetes 2. typu, ochorenie pečene, kolorektálny karcinóm, rakovina kože či Alzheimerova choroba. „Káva obsahuje veľké množstvo antioxidantov,“ uviedol Joe DeRupo, hovorca Národnej asociácie kávy, ktorá vznikla ešte v roku 1911. „Časť z nich sa v zrnách nachádza už počas rastu, druhú časť získajú až počas procesu praženia.“

Všetkého veľa škodí a káva nie je výnimkou Foto: Needpix.com

Istým faktom je, že konzumácia striedmeho množstva kofeínu do 200 miligramov na deň nie je spojená so zvýšeným rizikom potratu či predčasného pôrodu. Napriek tomu by budúce mamičky mali dbať na správnu výživu a vývoj plodu, čomu veľké množstvo kofeínu rozhodne nerobí dobre. Ak máte dlhodobé problémy so srdcom, mali by ste obmedziť konzumáciu kávy. Káva srdce totiž zrýchľuje a povzbudzuje. Ľudia s fibriláciou predsiení, nepravidelným tlkotom srdca, nie sú žiadnou výnimkou. Jedna-dve šálky kávy denne sú v poriadku, no ak ste i napriek tomu náchylní na jej účinky, obmedzte ju. Kofeín má priaznivé účinky, no pri jeho dlhodobej konzumácii dochádza k nepokojnosti, nervozite, stavom úzkosti a nespavosti.

Niektoré látky, ktoré káva obsahuje, preukázateľne zlepšujú citlivosť inzulínu, funkciu pečene a pomáhajú proti chronickým zápalom. Tvrdí V. Wendy Setiawanová, vedúca štúdie.

Káva patrí k najčastejšie spotrebovaným nápojom na svete Foto: TASR/Luca Bruno

Káva ako spaľovač

Ďalšia štúdia, ktorá sleduje vplyv kávy na ľudský organizmus, bola uverejnená v časopise Scientific Reports. Podľa nej káva dokáže stimulovať „hnedý tuk“, teda tukové bunky, známe ako adipocyty. Sú to bunky tvoriace tukové väzivo. Má niekoľko dôležitých funkcií: zásobáreň energie, tepelná izolácia, tvarovanie povrchu tela, tlmenie nárazov, produkcia hormónov (napríklad leptín). Tukové väzivo je jedným z najväčších orgánov v tele človeka, u dospelého jedinca tvorí približne 20 % jeho váhy. „Hnedý tuk pracuje odlišne od iných tukov v našom tele. Produkuje teplo spaľovaním cukru a tuku, často v konfrontácii s chladným prostredím,“ uviedol profesor Michael Symonds zo Školy medicíny z Nottinghamskej univerzity. „Zvýšením jeho aktivity zlepšíme hladinu cukru v krvi a spálime kalórie, čo nám pomáha k zníženiu váhy.“

Ide o prevratný nález, keďže v spoločnosti, prevažne u mladších, čoraz viac ľudí trpí obezitou. Pomocou kávy by mohli schudnúť.

Zrnká kávy boli v Etiópii známe už v 6. storočí, volali ju kaffa Foto: Pixabay

Tipy

Podľa americkej televíznej spoločnosti CNN by ste sa pred najbližšou šálkou kávy mali zastaviť a zamyslieť sa nad určitými vecami: