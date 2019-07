TASR

Vysoké teploty trápia aj autá. Hasiči radia, ako ich správne ochrániť pred vypuknutím požiaru

Pri horúčavách je dobré vyhnúť sa parkovaniu na suchých trávnatých priestranstvách, ktoré sú väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 24. júna (TASR) – Vysoké teploty môžu spôsobiť vzbĺknutie častí auta. Prevenciou môže byť podľa odborníka správne parkovanie, pravidelné čistenie a údržba motora aj predchádzanie rizikovým situáciám. Pri horúčavách je dobré vyhnúť sa parkovaniu na suchých trávnatých priestranstvách, ktoré sú väčšinu dňa vystavené vysokým teplotám.

„Pri umývaní a starostlivosti o auto by sme v žiadnom prípade nemali zabudnúť ani na motor,“ upozorňuje na to operačno-technický riaditeľ Falck Fire Services Milan Ivanič. Usadený prach, nečistoty a mastnota môžu v kombinácii s vysokými teplotami a prehriatym motorom vytvoriť podmienky na vznik požiaru. Dôležitá je tiež kontrola izolácie a svoriek prichytávajúcich elektroinštaláciu. Na palubnej doske by sa dlhodobo nemali nechávať predmety, na ktoré vplýva slnečné svetlo a teplota, napríklad sklené veci, ako sú okuliare.

Pri návšteve prírodného kúpaliska a voľných priestranstiev by mali vodiči pri odstavení svojich vozidiel rešpektovať aj isté opatrenia. Parkovanie v prírodnom prostredí je podľa slov hasičov v týchto vysokých teplotách veľmi nebezpečné. ​„Vodiči by mali parkovať vozidlá na miestach, ktoré sú na to určené a to najmä na nehorľavých povrchoch ako je kameň, betón, asfalt a pod. Určite by nemali parkovať vozidlá na horľavom povrchu ako je suchá tráva, strnisko a taktiež sa vyvarovať priestranstvám, kde hrozí priamy kontakt vysokého strniska s rozhorúčeným podvozkom," radia členovia Hasičského a záchranného zboru.

V batožinovom priestore auta by sa taktiež nemali skladovať veci, ktoré môžu zhorieť, prípadne môžu explodovať ako napr. tlakové fľaše, farby a pod. Po vypuknutí požiaru vozidla sa treba vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti od vozidla a okamžite kontaktovať hasičov na linku tiesňového volania 150 alebo 112.