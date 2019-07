Inzercia

Do kín čoskoro príde nový Spider-Man. Objaví sa v ňom nový superhrdina, ktorého stvárni známy herec

Blíži sa nová Marvelovka. V kinách ju budú premietať od 3. júla.

— Foto: ITAFILM

BRATISLAVA 1. júla - Po udalostiach v Avengers: Endgame sa Peter Parker alias Spider-Man stretáva s celkom novou zodpovednosťou. Vo svete, ktorý sa navždy zmenil, naňho číhajú nové hrozby. Pavúčí hrdina sa spoločne s priateľmi vyberie oddýchnuť si do Európy, no Nick Fury sa ho snaží presvedčiť, aby sa pridal k novému superhrdinovi menom Mysterio v boji proti záhadným Elementálom. Film do kín príde 3.7.

Nové tváre

V novej Marvelovke Spider-Man: Ďaleko od domova sa britský herec Tom Holland vracia v úlohe slávneho hrdinu. Úplnou novinkou je, že tentoraz sa Peter Parker nebude zachytávať svojimi pavučinami o vysoké mrakodrapy New York City, pretože odchádza na letné prázdniny do Európy, presnejšie do Talianska. Bývalý šéf S.H.I.E.L.D.-u Fury sa však nezaprie a vystopuje ho v Benátkach, kde sa Petra usiluje presvedčiť, že svet potrebuje Spider-Mana na odvrátenie novej hrozby - ozrutných Elementálov, z ktorých každý predstavuje jeden zo štyroch živlov, teda zem, vzduch, vodu a oheň. Odkiaľ tieto stvorenia pochádzajú? Vyrojili sa z trhliny v samotnom vesmíru, ktorú spôsobil Thanos. Jeho lusknutie urobilo dieru do našej dimenzie, čím vznikli paralelné svety.

V úlohe Nicka Furyho sa opäť predstaví Samuel L. Jackson Foto: ITAFILM

V tomto boji mu má pomôcť nový superhrdina Mysterio, ktorého stvárni americký herec Jake Gyllenhaal. Quentin Beck alebo Mysterio pochádza zo Zeme z paralelného sveta, „Bolo to pre nás obzvlášť dôležité. Pritiahnuť herca s Jakeovým intelektom, ktorý dokáže do role vniesť rozum a potrebnú hĺbku,“ vraví Pascal. Watts dodáva: „Potrebovali sme niekoho, kto by sa ľahko zžil s rolou najväčšieho superhrdinu na svete. Vedeli sme, že Jake to zvládne.“

Tentoraz v boji Spider-Manovi pomôže nový superhrdina Foto: ITAFILM

Spider-Man musí urobiť krok vpred

„V predošlom filme Spider-Man: Návrat domov Peter túžil po živote dospeláka, teraz by však najradšej zostal tínedžerom,“ hovorí režisér filmu Jon Watts. „Film je o tom, ako mu celý svet hovorí: Je čas urobiť krok vpred. Všetci hľadajú hrdinu a spasiteľa - nového Tonyho Starka. Vyzerá to tak, že Tony si Petra zvolil, avšak svet si neuvedomuje, že Peter má iba šestnásť rokov.“

Spider-Man chce byť obyčajným chalanom, no nemôže sa toho dočkať. „S kamarátmi sa vydá na výlet, no čoskoro si uvedomí niečo, čo v hĺbke duše vždy vedel. Nech by bol kdekoľvek, jeho miesto je v kostýme Pavúčieho muža. „Ďaleko od domova je ešte zábavnejší film než jeho predchodca, zároveň však spĺňa vyššie očakávania a venuje sa osobnejším témam,“ dodáva režisér.