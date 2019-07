Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Brno rozdá kultúrnym akciám 40 miliónov korún. Nesmú však používať jednorázový riad

Brno sa tak zapojilo do boja proti plastovému odpadu na kultúrnych akciách.

Na kultúrnych podujatiach v Brne sa už nestretnete s plastovým odpadom — Foto: Pexels

BRNO 1. júla - Produkcia plastov vo svete sa neustále zvyšuje a v roku 2017 dosiahla 348 miliónov ton. Podiel Európy na tejto výrobe predstavoval 18,5 %, teda vyše 64 miliónov ton. Európsky parlament preto urobil v posledných rokoch opatrenia, vďaka ktorým chce znížiť množstvo plastového odpadu, ktorý sa dostáva do oceánov a ohrozuje tak morské živočíchy. Definitívny zákaz používania jednorázových plastov na Slovensku bude platiť od 21. januára 2021. Niektoré mestá sa však rozhodli skoncovať s plastovými výrobkami už oveľa skôr. Napríklad v Modre už nenájdete na kultúrnych akciách jednorázový odpad. Aj v susednej Českej republike to vzali do vlastných rúk. Mesto Brno, ktoré prichádza s rôznymi inšpiratívnymi nápadmi spojenými s ochranou prírody, prišlo s jasným stanoviskom. Vyhlásilo totiž, že rozdelí skoro 40 miliónov korún na kultúrne akcie, no len pod jednou podmienkou. Dotáciu dostanú len organizátori, ktorí nebudú používať žiadne jednorázové plasty na danom kultúrnom podujatí. Mesto týmto spôsobom chce inšpirovať ľudí, aby využívali namiesto plastových výrobkov ekologickejšie alternatívy.