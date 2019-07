TASR

Dnes o 08:33 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní NBA: Brooklyn získal Duranta, Irvinga a Jordana

Všetci traja hviezdni hráči profiligy sa dohodli zmluvách na 4 roky. Tridsaťročný Durant ale po operácii achilovky zrejme vynechá nasledujúci ročník.

Na snímke hráč Golden State Warriors' Kevin Durant. — Foto: TASR/AP

New York 1. júla (TASR) - Americkí basketbalisti a olympijskí víťazi Kevin Durant, Kyrie Irving a DeAndre Jordan by sa mali stať novými akvizíciami klubu zámorskej NBA Brooklyn Nets. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na anonymný zdroj z prostredia klubu, keďže dosiahnuté dohody ešte nie sú spečatené podpismi zmlúv.

Všetci traja hviezdni hráči profiligy sa dohodli zmluvách na 4 roky. Tridsaťročný Durant ale po operácii achilovky zrejme vynechá nasledujúci ročník. Aj tak by mal zarobiť za 4 roky 164 miliónov amerických dolárov. Dvadsaťsedemročný rozohrávač Irving, ktorý doteraz pôsobil v Bostone Celtics dostane zmluvu na 141 miliónov a 30-ročný pivot Jordan 40 miliónov. Jordan začal minulú sezónu v Dallase, ale vymenili ho do New York Knicks za Kristapsa Poržiginsa.

Z tímu Nets ale odíde 23-ročný D’Angelo Russell, účastníka All Star zápasu vedenie vymenilo do Golden State Warriors za Duranta.