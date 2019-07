TASR

EH 2019: Hrbatý by privítal na EH tenis

Bývalý slovenský reprezentant prišiel do Minsku ako zástupca Slovenskej asociácie olympionikov, v ktorej vykonáva funkciu podpredsedu.

Dominik Hrbatý, archívna snímka. — Foto: TASR Jakub Kotian

Minsk 30. júna (TASR) - Dominik Hrbatý verí, že Európske hry majú v športovom svete budúcnosť a vie si na nich predstaviť aj tenisovú súťaž. Tá na druhej edícii v Minsku chýbala, no bývalý reprezentant by ju privítal o štyri roky v Krakove, ak sa nájde správna motivácia pre hráčov. To by mohla byť napríklad miestenka na olympijské hry.

Bývalý slovenský reprezentant prišiel do Minsku ako zástupca Slovenskej asociácie olympionikov, v ktorej vykonáva funkciu podpredsedu. V metropole Bieloruska strávil niekoľko dní a prostredie i organizáciu podujatia si pochvaľoval. "Prišiel som sa pozrieť, ako naši športovci pracujú, ako sa im darí a trošičku ich povzbudiť. Je to tu veľmi pekné a príjemné. Mnohé športy som videl prvýkrát naživo súťažne ako napríklad stolný tenis, bedminton či box. Mám rád všetky športy a vidieť ich naživo je vzrušujúce, zaujímavé a mnohé veci sa naučím a vidím ich trochu inak. Som veľmi vďačný za takúto možnosť," povedal.

Hrbatý sa predstavil na troch olympijských hrách a multišportové podujatia si obľúbil. "Veľa tenistov napríklad takéto podujatia nemusí, ale ja som to mal vždy rád. Pre mňa bol zážitok stretnúť sa s inými slovenskými športovcami, pretože, keď tenista cestuje, tak je desať mesiacov z roka iba sám so svojim tímom. Takto som mal možnosť spoznať chalanov a dievčatá, ktorí reprezentujú Slovensko a nadviazať s nimi kontakty, pokecať, zrelaxovať či si s nimi aj zašportovať."

Európske hry prešli od svojej prvej verzie v Baku 2015 viacerými zmenami, niekoľko športov ubudlo, medzi nimi napríklad plavecké súťaže a ďalšie upravili svoje pravidlá. V Minsku sa zápolilo v 23 odvetviach pätnástich športov, pričom súťaže v boxe a džude boli zároveň aj majstrovstvami Európy, v deviatich športoch sa bojovalo o účasť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. Podľa Hrbatého je práve toto cesta, ako prilákať na podujatie najlepších športovcov. "V mnohých športoch tu tí najlepší chýbajú. Takéto veľké podujatie si však musí získať rešpekt. Ázijské či Panamerické hry majú už dlhú históriu a postupne si svoje meno vybudovali. Chce to čas, vytrvalo pracovať a možno stále niečo vylepšovať, hľadať nové kompromisy. Športovci si na to postupne zvyknú a začnú prichádzať. Ak je šanca vybojovať si olympijské miestenky, ako napríklad v stolnom tenise, je to o to väčší bonus. Ak si športové federácie povedia, kvôli čomu sa to robí, aká môže byť motivácia pre športovcov a keď sa nájde tá správna, tak tie hry budú mať budúcnosť," myslí si.

Podľa Hrbatého by sa práve vďaka takejto výhode mohol objaviť na EH aj tenis. "Bolo by to zaujímavé, no na profesionálnej mužskej úrovni ATP to asi nebude, pretože tá nepozná kontinentálne hry. Ale napríklad na Ázijských hrách 2018 si víťaz Denis Istomin vybojoval miestenku na OH do Tokia. Bola to veľká motivácia a tým pádom sa tam zišli najlepší hráči Ázie," dodal.