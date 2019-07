TASR

Dnes o 08:10 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Rabiot je už v Turíne, v pondelok skompletizuje príchod do Juventusu

Rabiot pôsobil v PSG od roku 2012.

Adrien Rabiot, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Turín 30. júna (TASR) - Francúzsky futbalista Adrien Rabiot v nedeľu priletel do Turína, kde by mal skompletizovať svoj príchod do Juventusu. Dvadsaťštyriročnému stredopoliarovi v nedeľu vyprší kontrakt s francúzskym šampiónom Parížom Saint-Germain a od pondelka bude voľným hráčom. Ešte v ten deň by mal absolvovať v Turíne vstupnú lekársku prehliadku.

"Adrien prišiel do Turína pred navrhovaným presunom do Juventusu," informoval 35-násobný šampión Serie A prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Podľa viacerých zdrojov sa už Rabiot dohodol s vedením klubu na detailoch kontraktu. Štvorročná zmluva by mu mala garantovať ročný plat 7 miliónov eur, ďalších 10 miliónov dostane ako podpisový bonus.

Rabiot pôsobil v PSG od roku 2012. Počas siedmich sezón vo francúzskej Ligue 1 získal päť majstrovských titulov a štyrikrát zvíťazil v Ligovom pohári. Informáciu priniesla agentúra AFP.