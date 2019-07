TASR

Dnes o 08:05 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Peter Sagan je po pretekoch spokojný, titul zostal v rodine

Po dobytí ďalšieho domáceho šampionátu sa cesty bratskej dvojice načas rozdelia.

Na snímke zľava slovenskí cyklisti Erik Baška (2. miesto), majster SR Juraj Sagan (víťaz) a Patrik Tybor (3. miesto) pózujú na stupni víťazov po skončení hlavnej súťaže kategórie Elite na Majstrovstvách SR a ČR v cestnej cyklistike v Trnave v nedeľu 30. júna 2019. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 30. júna (TASR) - Titul cyklistického majstra Slovenska patrí už deväť rokov za sebou výhradne priezvisku Sagan. K šiestim prvenstvám Petra Sagana (2011 - 2015, 2018) pribudlo tretie víťazstvo jeho brata Juraja (2016, 2017, 2019), ktoré sa zrodilo na 187 kilometroch nedeľňajších pretekov s hromadným štartom elite na spoločných MSR a MČR na horúcich cestách v Trnave a jej okolí.

Tridsaťročný Juraj Sagan si majstrovský dres vyjazdil v úniku. "Nemyslím si, že bude problém v rodine, ešte mu zostáva byť majstrom sveta," položartom povedal na margo o rok mladšieho brata, trojnásobného svetového šampióna, ktorý síce skončil tesne za pódiovými priečkami, no ani on nebanoval príchod do Trnavy: "Ja som veľmi spokojný, pretože vyhral Sagan. Myslím si, že máme v rodine čo oslavovať. Celkovo v Trnave bolo super, som milo prekvapený, koľko prišlo ľudí a vyšlo aj počasie."

Takisto víťaz si pochvaľoval atmosféru, počasie mu vyhovovalo už menej. "Len to teplo, teplo, keby bolo chladnejšie... Máme to za sebou, prežili sme, ale sme radi, že nebolo viac etáp. Ťažko povedať, ktorý titul bol najnáročnejší, aj prvý bol veľmi ťažký. Buď prvý, alebo tento," porovnal Juraj so šampionátmi v českom Kyjove 2016 a Žiari nad Hronom 2017. Práve horúčava bola jeho najväčší súper, keďže v úniku figuroval ako jediný Slovák, vďaka čomu sa nemusel strachovať o národný titul. Peter sa zhostil úlohy pomocníka a spoločne s kolegom v tíme Bora-Hansgrohe Erikom Baškom kontrolovali situáciu v pelotóne. "V tomto som to mal o čosi jednoduchšie. Mal som vzadu Petra a Erika a čo môže byť lepšie, ako keď vám kryje chrbát viacnásobný majster sveta," dodal J. Sagan.

Po dobytí ďalšieho domáceho šampionátu sa cesty bratskej dvojice načas rozdelia. Na Juraja čaká voľnejší týždeň, po ktorom zamieri na dvojtýždňové sústredenie do talianskeho strediska Livigno, kde sa bude pripravovať na augustové majstrovstvá Európy v holandskom Alkmaare: "Bodaj by sa nám aj tam niečo podarilo." Peter už v pondelok odcestuje do Bruselu, kde 6. júla odštartuje Tour de France. "Je tam viac etáp, čo môže vyhrať, ale treba šťastie, aby sa to všetko podarilo. Myslím si, že určite nejaký deň bude mať zelený dres, uvidíme však, či ho dovezie do Paríža," povedal J. Sagan o bratových vyhliadkach na "starej dáme".

Zelený dres patrí Petrovi Saganovi od roku 2012 s výnimkou predvlaňajšej edície, z ktorej ho diskvalifikovali. Na Tour ho nebude sprevádzať brat, ale v boji o rekordné siedme víťazstvo v bodovacej súťaži a snahe o rozšírenie zbierky jedenástich etapových triumfov bude mať k dispozícii krajana v osobe športového riaditeľa tímu Jána Valacha, ktorý "dohliadal" aj na trnavské preteky: "Bolo podstatné, aby sa Peter zapracoval, bola to posledná šanca dať telu rýchlosť a niektoré pasáže boli naozaj rýchlejšie. Pre Petra to bol veľmi dobrý tréning, je vo forme."