Dnes o 15:46 Na Európskych hrách skončili Bačíková s Medveďovou na madisone deviate

Nedeľné preteky mali chaotický priebeh.

Tereza Medveďová, archívna snímka. — Foto: TASR Michal Svítok

Minsk 30. júna (TASR) - Slovenské reprezentantky v dráhovej cyklistike Alžbeta Bačíková a Tereza Medveďová obsadili v madisone žien na II. európskych hrách v Minsku deviate miesto z trinástich štartujúcich dvojíc. Zlato si vyjazdili Britky Jessice Anne Robertsová a Megan Elizabeth Barkerová so ziskom 44 bodov, druhé skončili Holanďanky, bronz získali Rusky.

"Deviate miesto v madisone je na naše pomery dosť dobré umiestnenie, keďže to minimálne trénujeme a ešte menej jazdíme. Dokopy ideme spolu asi len piatykrát. Vlani na majstrovstvách Európy, pred mesiacom práve tu v Minsku a pred dvomi týždňami v Brne, naozaj len sporadicky. Takže za mňa celkom pozitívne, nespadli sme, máme všetko za sebou a bojovali sme až do posledných metrov," hodnotila vystúpenie Bačíková.

"Po vylučovačke je to asi najrizikovejšia disciplína, čo sa týka žien. Neuhneme si, nedáme si priestor a z toho sú potom kolízie. A keďže moja primárna disciplína je omnium, bolo by kontraproduktívne, keby som sa rozbila. Takže ak by to tu bolo naopak, že včera by bol madison a až dnes omnium, aby si by som včera nešla," dodala Bačíková.

Nedeľné preteky mali chaotický priebeh. "Takýto chaotický madison som ešte nešla, niekedy to bolo naozaj na hrane a skoro sme spadli, ale držali sme sa. Škoda, že sme v tej našej skupine dostali jedno kolo, mohli sme byť o pár miest vyššie, ale som v podstate spokojná," uviedla Medveďová.