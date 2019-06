TASR

Dnes o 15:11 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Najlepší dobrovoľní hasiči súťažia na Majstrovstvách SR

Na Slovensku je približne 90.000 dobrovoľných hasičov, z nich je 30.000 pripravených na okamžitý zásah.

Na snímke Dobrovoľný hasičský zbor Bartislava- Jarovce počas Majstrovstiev SR dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) v Kysuckom Novom Meste dňa 30. júna 2019. — Foto: TASR Erika Ďurčová

Kysucké Nové Mesto 30. júna (TASR) – Najlepších osem ženských a osem mužských družstiev súťaží v nedeľu na Majstrovstvách Slovenskej republiky dobrovoľných hasičských zborov v Kysuckom Novom Meste.

"Víťazmi sú pre nás všetci. Nielen tí, ktorí vyhrajú. Pretože, dobrovoľné hasičstvo znamená, že niekto úplne nezištne pomáha spoluobčanom namiesto toho, aby trávil čas doma v pohodlí a venoval sa svojej rodine," povedala po otvorení majstrovstiev ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).

Na Slovensku je podľa nej približne 90.000 dobrovoľných hasičov, z nich je 30.000 pripravených na okamžitý zásah. "Profesionálnym hasičom pomáhajú pri zásahoch, ako sú dopravné nehody, boj s požiarmi alebo odstraňovanie následkov kalamít. A skutočne sú to ľudia, ktorí stoja v druhej línii a chránia profesionálnym hasičom chrbát. V niektorých prípadoch sú pri spoluobčanoch oveľa bližšie a oveľa rýchlejšie ako profesionálni hasiči. A tak nám napomáhajú v tejto ťažkej práci," zdôraznila Saková.

Prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Pavol Ceľuch v príhovore podotkol, že dôkazom podpory dobrovoľných hasičov je účasť ministerky vnútra, predstaviteľov Hasičského a záchranného zboru, aj partnerských organizácií z Česka, Poľska a Maďarska. Dvojdňový program sa podľa neho začal sobotňajšími Majstrovstvami SR hasičského dorastu. "Jednou zo súťaží je štafeta. Hasiči musia napríklad pospájať hadice, preniesť hasiaci prístroj či vrecúško s náradím. Za chyby majú trestné sekundy, ktoré sa pripočítavajú k výslednému času. Najväčším lákadlom je pre všetkých kráľovská disciplína - požiarny útok s vodou. Povinnosť je dostať vodu do motorovej striekačky a v čo najkratšom čase naplniť terče na konci trate," vysvetlil Ceľuch.

Hasičské súťaže považuje za lákadlo pre mladých, ktorí sa na nich môžu realizovať. "Pretože to je o rýchlosti a bystrosti hasiča, nielen o rýchlosti nôh. Súťaž však nie je náš cieľ, ale je to prostriedok na získavanie mladých ľudí. Najlepší potom, keď privoňajú k hasičskej atmosfére, na 90 až 95 percent prechádzajú do hasičských záchranných zborov obcí. A keď sú šikovní primátori a starostovia, vyberú si tých najlepších a delegujú ich do dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí," podotkol prezident DPO SR.

"Čo pritiahne človeka k dobrovoľnému hasičstvu? To musí mať v srdci. Človek, ktorý chce pomáhať, ten sa nájde v dobrovoľnom hasičstve. Je to dobrovoľnícka služba. Čiže si za to nepýta odmenu. Nikto z nás nečaká, že mu po skončení záchrannej akcie niekto poďakuje, dá mu nejakú medailu. Ľudia to robia s láskou a mňa ako prezidenta najviac teší, že práve tu sa nám zapájajú mladí ľudia," uzavrel Ceľuch.