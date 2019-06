EH 2019: Boxerka Priceová získala zlato v kategórii do 75 kg

TASR

Minsk 30. júna (TASR) - Britská boxerka Lauren Priceová získala na II. európskych hrách zlato v hmotnostnej kategórii do 75 kg. Do 60 kg sa tešila Fínka Mira Potkonenová a v najľahšej váhe do 51 kg zvíťazila Buse Naz Cakirogluová z Turecka.