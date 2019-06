TASR

Copa America: Peru zdolalo Uruguaj

Rekordný 15-násobný juhoamerický šampión Uruguaj sa dokázal dostávať do šancí, ale nedarilo sa mu ich premieňať.

Na snímke hráč Uruguaju Luis Suarez. — Foto: TASR/AP

Salvador 30. júna (TASR) - Futbalisti Peru postúpili do semifinále Copa America. V sobotňajšom štvrťfinálovom dueli v Salvadore zdolali Uruguaj 5:4 v rozstrele z 11 m, keď sa po riadnom hracom čase skončil duel bez gólov. V tejto fáze kontinentálneho šampionátu sa nehralo predĺženie. V boji o postup do finále narazia na obhajcu titulu Čile.

Rekordný 15-násobný juhoamerický šampión Uruguaj sa dokázal dostávať do šancí, ale nedarilo sa mu ich premieňať. Cavani v prvom polčase a Godin v druhom polčase pálili v dobrých pozíciách len vysoko nad. Uruguaju neuznal rozhodca tri góly de Arrascaetu, Cavaniho a Suareza pre ofsajdy, dvakrát si to aj nechal potvrdiť od VAR. Zverenci trénera Oscara Tabareza napokon neprešli cez rozstrel, v ktorom hneď na začiatku zaváhal Suarez a to sa ukázalo ako rozhodujúce. V úvodnom semifinále sa stretnú domáci Brazílčania s rivalom z Argentíny. Až tri štvrťfinále tohtoročného turnaja rozhodol rozstrel z 11 m.

Hrdinom Peru bol brankár Pedro Gallese. Ten zlikvidoval v rozstrele hneď prvý pokus Suareza a "zatvoril ústa" kritikom, ktorí mu vyčítali výkon po debakli od Brazílie 0:5 v skupinovej fáze. "Vždy sa vytiahne v najdôležitejšej fáze, je taký typ brankára," povedal tréner Peru Ricardo Gareca, ktorý nepochyboval o zaslúženosti postupu. Súhlasil s ním aj Paolo Guerrero. Tridsaťpäťročný útočník aj v pokročilom veku patrí k oporám tímu: "Ukázali sme guráž a vôľu a právom sme v semifinále."

Výsledok duelu nespochybnil ani kapitán Uruguaja Diego Godin. "Futbal nie je vždy o tom, čo si zaslúžite. Neboli sme dostatočne efektívni a oni zahrali lepšie v rozstrele," ponúkol stručnú analýzu 33-ročný stopér. Príliš sa nerozhovoril ani tréner Oscar Tabarez, síce sklamaný, ale na neuznané góly sa nevyhováral: "Všetko bolo v súlade s pravidlami. Mali sme problémy s ofsajdmi, spravili sme ich sedem, tri rezultovali do neuznaných gólov, to je dôvod prehry," citovala kormidelníka Uruguaja agentúra AP.