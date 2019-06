V Bioklimatickom parku ukázali súlad bežného života s ochranou krajiny

TASR

Správca Bioklimatického parku Drienová Ladislav Židek doplnil, že na rozlohe 27 hektárov sa snažili nájsť miesto, kde sa dajú harmonizovať určité pravidlá fungovania prírody.

Rajec 29. júna (TASR) – Ukázať dobrý príklad, ako dostať do súladu bežné životné potreby s ochranou krajiny a životného prostredia bolo jedným z cieľov podujatia, ktoré v sobotu pripravila nezisková organizácia Áno pre život v Bioklimatickom parku Drienová pri Rajci.

Podľa riaditeľky Áno pre život Zuzany Dobešovej je podujatie súčasťou projektu, zameraného na efektívnejšiu verejnú správu v oblasti životného prostredia. "Na takýchto fungujúcich príkladoch chceme ukázať ľuďom, ako môžu žiť v súlade s prírodou aj v bežnom živote. Súčasťou programu bolo otvorenie Api domčeka so včelami. V celom Bioklimatickom parku, ktorý je jediný svojho druhu v Rajeckej doline, sú rôzne vodozádržné opatrenia a prírodné produkty," vysvetlila Dobešová.

Správca Bioklimatického parku Drienová Ladislav Židek doplnil, že na rozlohe 27 hektárov sa snažili nájsť miesto, kde sa dajú harmonizovať určité pravidlá fungovania prírody. "Pred piatimi rokmi to bolo zdevastované územie, dnes tu prekypuje život. Snažíme sa pestovať rôzne plodiny. A našou prioritou je, aby sme podporili a našli spôsob, ako tu môžu fungovať najrôznejšie rastlinné a živočíšne druhy, ktoré sa majú vzájomne dopĺňať," povedal Židek.

"Vo včeľom Api domčeku sa nevyrába len med. Našou snahou je pochopiť celý systém fungovania života včiel. Načo je včela v prírode, prečo ju treba chrániť, prečo ju treba podporovať a prečo to treba dostať do mladej generácie, ktorá príde po nás. Snažíme sa vytvárať včielkam podmienky, aby tu rady žili, prinášali med a opeľovali stromy, kríky, rastlinky," podotkol Židek.

Bioklimatický park je podľa neho otvorený aj verejnosti. "Keď sem ľudia prídu, po piatich minútach už nevedia, na čo by tu boli. Sú sem naučení chodiť ako do zoologickej záhrady. Ale sem treba prísť na hodinu, dve, tri, na celý deň. Deti by tu chceli zostať, ale rodičia už bežia preč. Preto sa venujeme deťom v materských a základných školách. A ukazujeme im celý systém, ako funguje život. Chceme veriť, že aspoň čosi z toho načerpajú a prenesú si do svojho života,“ uzavrel Židek.