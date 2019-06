TASR

Vodný slalom: Slafkovský na 3. mieste V C1 v Tacene

Na archívnej snímke slovenský pretekár Alexander Slafkovský. — Foto: TASR - Michal Svítok

Tacen 29. júna (TASR) - Slovenský vodnoslalomár Alexander Slafkovský obsadil tretie miesto v 3. kole Svetového pohára v slovinskom Tacene. V sobotnom finále C1 dostal dvojsekundový trest a za víťazom Robertom Colazingarim z Talianska zaostal o 2,08 sekundy. Michal Martikán skončil piaty s mankom 4,19 s. Druhé miesto obsadil domáci Anže Berčič.

Obhajca celkového triumfu v SP sa v tejto sezóne umiestnil na pódiu po prvý raz. Vo finále začal dobre, na ôsmej bránke však spravil chybu a inkasoval dve sekundy. Zvyšok trate prešiel bez zaváhania, ale napriek svižnému tempu sa mu nepodarilo prekonať výborný čas Colazingariho. "Moc som neveril, žeby to vyšlo. Tacen opäť ukázal, že je nevyspytateľný. Je super, že som získal ďalšiu 'medailu' pre Slovensko. Bol som jediný pravák vo finále a trať bola trochu zvláštna, hore to bolo rozpačité a dole praváci mali čo robiť, našťastie mi to vyšlo. Som rád, že po zdravotných problémoch sa vraciam do formy a výkony gradujú," uviedol Slafkovský.

Dobré preteky absolvoval aj Martikán. V semifinále bol druhý a solídny výkon predviedol aj vo finále, hoci ťukol rovnakú bránku ako Slafkovský, stačilo to na piatu priečku, čo bol jeho najlepší výsledok v tejto sezóne. "Pokazil som to. Niektoré veci som prešiel lepšie ako v semifinále, ale niečo horšie. Som rád, že sa stále zlepšujem, hoci výsledky nie sú optimálne," povedal Martikán.

Finále kajakárok bolo bez slovenskej účasti. Zo semifinále nepostúpili Jana Dukátová ani Elena Kaliská, ktorú obrala o účasť v najlepšej desiatke chyba na piatej bránke a 50-sekundový trest, napokon sa umiestnila na 28. mieste. Dukátová inkasovala dvojsekundovú penalizáciu a za postupom zaostala o 66 sekúnd. S časom 105,45 bola dvanásta. Vo finále zvíťazila Talianka Stefanie Hornová časom 94,13 s pred domácou Evou Terčeljovou a Ukrajinkou Viktorijou Usovou.