Topfest má za sebou prvý deň, hviezdou bol Slash a jeho formácia

Ilustračná snímka.

Nové Mesto nad Váhom 29. júna (TASR) – Cesty fanúšikov rockovej hudby zamierili od piatkového rána do Nového Mesta nad Váhom. Rekreačný areál Zelená voda je posledný júnový víkend miestom 16. ročníka hudobného festivalu Topfest. Na troch pódiách rozohrali svoje vystúpenia domáce aj zahraničné rockové formácie.

Headlinerom prvého dňa bol v piatok (28. 6.) známy gitarista Slash, ktorý vystúpil spoločne so spevákom Mylesom Kennedym a sprievodnou kapelou The Conspirators. Prišli predstaviť nový album Living The Dream, ktorý vydali v septembri 2018.

Slash, civilným menom Saul Hudson (*23.7.1965) sa preslávil ako gitarista skupiny Guns N' Roses, ktorej bol v roku 1985 spoluzakladateľom. V roku 1996 z nej odišiel na sólovú dráhu. V marci 2010 vydal debutový album Slash, v máji 2012 pridal druhý album Apocalyptic Love, na ktorom už spolupracoval so spevákom Mylesom Kennedym. V septembri 2014 vychádza pod hlavičkou Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators tretí album World on Fire. Zo septembra 2018 je štvrtý, aktuálny album Living the Dream. To už je Slash opäť členom Guns N' Roses, vrátil sa do nej v roku 2016.

Slasha charakterizuje už roky rovnaký imídž, teda dlhé čierne vlasy, ktoré zakrývajú väčšiu časť tváre, čierne slnečné okuliare a na hlave čierny cylinder. So spoluhráčmi previedli na Topfeste dvojhodinovú gitarovú smršť, v našich končinách málo vídanú. Zahrali skladby Ray's Goodbye, The Call of the Wild, Halo, Standing in the Sun, Apocalyptic Love, Back From Cali, My Antidote, Serve You Right Play, Boulevard of Broken Hearts, Shadow Life, Mind Your Manners, Driving Rain, We're All Gonna Die či Starlight a You're a Lie.

Hudobnú zábavu do Nového Mesta priviezla pražská rocková kapela Walda Gang, ktorú po smrti Waldemara Matušku založil spevák Vláďa Šafránek. Ich repertoár tvoria rockové verzie skladieb Matušku aj ďalších interpretov. V júni 2016 prišiel do kapely na post speváka Miro Šmajda. Na svojom konte majú tri vydané albumy Walda Gang (2009), Svařák hop hej (2012) a Je tu léto z júna 2018. Z nich zostavili aj playlist, zazneli piesne Čert ví, Pověste ho vejš, Veď mě dál, O Zuzano, Asi se mi stejská, Lásko má, já stůňu, Eldorado, Svařák, Ryba či Spím v obilí.

Početnému diváckemu záujmu sa tešila aj skupina Desmod. Mário Kuly Kollár a spol. si už roky udržiavajú veľkú popularitu a patria medzi popredné slovenské formácie. Zahrali pesničky z aktuálneho albumu Molekuly zvuku, ktorý vydali v októbri 2017 aj staršie songy z predchádzajúcich platní. Začínali hitom Nevrav mi aký som, ďalšími boli Čierna diera, To nie je možné, Niekto ti to povie skôr než ja, Čierna ovca rodiny, Chýbanie, Vŕba, Aby bolo jasné, 100 rokov samoty, Plný dom, Lavíny či Hemeroidy a Vyrobená pre mňa. Fanúšikovia si s Kulym zaspievali všetky skladby, a potom že mladí nemajú radi slovenské pesničky.

„Vždy sa tešíme na letnú festivalovú sezónu, veľké pódiá, svetlá, viacej ľudí, dnes sme si vyskúšali aj konfety. Toto je pre nás nové miesto, na Zelenej vode sme ešte nehrali, hrali sme na piešťanskom letisku. Zahrali sme štyri piesne z album Molekuly zvuku a pridali sme aj staré dobré kusy. Máme obsadený každý víkend, v sobotu hráme v Medzilaborciach,“ povedal pre TASR Mário Kuly Kollár.

Legendou medzi slovenským kapelami je Slobodná Európa. Na scéne sú tridsať rokov a ich piesne poznajú dobre dospelejší aj mladší fanúšikovia. Tak tomu bolo aj na Topfeste. „Slobodka“ vydala päť albumov, sú nimi Pakáreň (1991), Unavení a zničení (1994), Trojka (2003), Bestofka (2006) a Štvorka (2014), z ktorých vzišli desiatky dnes už kultových pesničiek. Od augusta minulého roka je v kapele na poste basového gitaristu známy multiinštrumentalista Laco Lučenič. Za bubeníka Tomáša Tuleňa Vojteka zaskočil Dodo Praženec z kapely Ine kafe. Ponúkli piesne Relatívny pokoj, Kapitalizmus, Čo sa stalo s našim životom, Boh, Ráno, Stredná trieda, Podvod, Unavení a zničení, Pakáreň či Pes. Ich set končil pár minút po polnoci.

„Slobodnú Európu som prvýkrát videl v roku 1989 v Prahe. Okrem prvého som s nimi spolupracoval pri nahrávaní na každom albume. Vždy to začalo tým, aby som prišiel nahrať gitary do jednej pesničky a nakoniec ich bolo aj päť. No a viackrát som s nimi hral na hosťovačkách. Ale teraz v prípade basovej gitary je to iné, za posledných desať rokov som na basgitare hral iba v štúdiu, tak som si musel zvykať aj na koncertné hranie,“ uviedol pre TASR Laco Lučenič.