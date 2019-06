TASR

Dnes o 09:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rezort školstva zváži návrh zákona na odoberanie akademických titulov

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý v piatok uviedol, že chce opätovne do parlamentu predložiť novelu vysokoškolského zákona.

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 28. júna (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zváži, či opätovne predloží návrh zákona na odoberanie akademických titulov. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Ministerstvo školstva potvrdilo, že sa zaoberá uplatnenými podnetmi počas prerokovávania návrhu zákona a následne zváži, či tento návrh znovu predloží.

Novelu vysokoškolského zákona predložilo ministerstvo školstva začiatkom tohto roka do parlamentu. Právna norma mala zveriť rozhodovanie o odobratí titulu do pôsobnosti vysokej školy vzhľadom na princíp "kto udeľuje, ten odníma", pričom za vysokú školu by mal konať rektor na návrh poradnej komisie. Rezort školstva sa vtedy pri tvorbe novely inšpiroval zákonom v Českej republike, kde má poradná komisia sedem členov.

Parlament nakoniec o tomto vládnom návrhu na odoberanie akademických titulov vo februári nehlasoval. Dôvodom bolo, že neuplynula potrebná šesťmesačná lehota, počas ktorej nesmie byť prerokúvaný návrh v tej istej veci.

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý v piatok uviedol, že chce opätovne do parlamentu predložiť novelu vysokoškolského zákona. Podľa neho by sa odoberanie akademických titulov mohlo umožniť spätne desať rokov od ich dosiahnutia. Vyriešiť tak chce situáciu s podvodne získanými titulmi.