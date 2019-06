TASR

Csemeza na európskych hrách v semifinále zastavil Ukrajinec Chyžňak

Slovenský boxer mal už pred zápasom istotu bronzovej medaily.

Na snímke slovenský boxer Andrej Csemez. — Foto: TASR

Minsk 29. júna (TASR) - Slovenský boxer Andrej Csemez prehral na II. európskych hrách v Minsku v semifinále hmotnostnej kategórie do 75 kg a získal bronzovú medailu. V piatkovom súboji ho zdolal Ukrajinec Oleksandr Chyžniak v druhom kole RSC.

Prvé kolo sa skončilo tesne 3:2 pre Ukrajinca. Csemeza v druhom trikrát počítali a tak rozhodca duel ukončil. Podľa slovenského boxera to nebolo dobré rozhodnutie. "Prvé kolo som podľa mňa vyhral, v druhom som tiež vyhrával, ale rozhodca mi zrazu strhol bod, celá hala ho vypískala a potom ukončil zápas RSC. Neviem prečo ma trikrát počítal, pretože som nebol ani raz otrasený. Rozhodca ma neustále napomínal, nech nedávam dole hlavu a nech nedržím súpera. No podľa mňa to boli čisté úhyby. Myslím si, že rozhodca bol proti mne a tak sa to aj skončilo. Všetci v hale videli, že to ukončil predčasne, preto aj diváci tlieskali mne," povedal Csemez, ktorý pred tretím počítaním dokonca urobil "lastovičku", aby ukázal, že je úplne v poriadku.

Dvadsaťjedenročný slovenský pästiar síce získal bronzovú medailu z II. európskych hier, ktoré sú pre boxerov zároveň majstrovstvá Európy, no spokojný nebol. "Platí to, čo som povedal pred zápasom, zlatá medaila z vlaňajších majstrovstiev Európskej únie je pre mňa cennejšia ako tento bronz. Ak by som vyhral, bolo by to naopak. Som spokojný s mojím vystúpením na tomto turnaji, ale s týmto zápasom nie," uviedol.

Dvadsaťtriročný Ukrajinec je majster Európy i sveta z roku 2017 a na premiérových európskych hrách v Baku 2015 získal bronzovú medailu ešte v kategórii do 81 kg. S Csemezom sa stretli tretíkrát, pričom všetky tri súboje vyhral Chyžniak. "Rozdiel oproti poslednému zápasu na MS bol v tom, že vtedy som viac 'tancoval'. Teraz som však bol silnejší a viackrát som ho aj zasiahol svojimi údermi. Ak by ma 'vypol' a nevedel by som o ničom, bral by som to, ale keď ma dal dole takto rozhodca, to nie. Som sklamaný, ale idem ďalej a nabudúce ho chcem zdolať."

Na svojho súpera sa po zápase nehneval. "Nemal som prečo, on chcel vyhrať a ja tiež, tak sme sa pobili. Po zápase sme sa objali a usmiali na seba, on za to predsa nemohol," uviedol.

Csemez tak získal bronz, pre Slovensko je to už štvrtá medaila na európskych hrách v Minsku. O prvú, striebornú, sa postaral šprintér Ján Volko v behu na 100 metrov. Ďalšie dve pridali rýchlostní kanoisti, štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek a Mariana Petrušová v K1 na 5000 m.