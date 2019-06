TASR

Podľa Volka je striebro z európskych hier veľkým úspechom

Na snímke slovenský reprezentant v behu Ján Volko. — Foto: TASR Pavel Neubauer

Minsk 28. júna (TASR) - Šprintér Ján Volko je už späť na Slovensku aj so svojou šiestou významnou medailou z veľkého šampionátu – striebrom z behu na 100 metrov na II. európskych hrách v Minsku.

"Je to veľký úspech, bez ohľadu na to, aký súťažný formát mala atletika na európskych hrách. Konkurencia bola aj v celkom novom formáte Dynamic New Athletics obstojná, získať medailu bolo náročné, hoci som sa k nej dopracoval iným spôsobom, nie štandardným, akým sme v atletike zvyknutí," uviedol Volko na piatkovom tlačovom brífingu po návrate z bieloruskej metropoly.

Volko si v rámci súťaže miešaných družstiev pripísal čas 10,38 s, zdolal ho jedine Portugalčan Carlos Nascimento - o tri stotiny sekundy. Vyrovnal tým vlastný slovenský výkon roka. Na svoje konečné umiestenie v Minsku musel čakať vyše osem hodín do skončenia posledného súboja na 100 m v úvodnom kole tímovej súťaže.

"Individuálne súťaženie som si tentoraz príliš neuvedomoval, skôr som išiel na európske hry s cieľom čo najviac pomôcť tímu," citovala zverenca trénerského dua Naďa Bendová – Róbert Kresťanko facebooková stránka Slovenského atletického zväzu.

Volko si po európskych hrách príliš dlho neoddýchne, lebo už 8. júla ho v Neapole na 30. Svetovej univerziáde čakajú rozbehy na 100 m. Finále je o deň neskôr. Na 200 m, kde obhajuje bronz zo SU 2017 na Taiwane, sa vyraďovacie kolá začnú 10. júla. Finále je na programe o deň neskôr.