Bačíková v scratchi na európskych hrách desiata

Zvíťazila Holanďanka Kirsten Carlijn Wildová pred Martinou Fidanzovou z Talianska, bronz vybojovala domáca pretekárka Hanna Cerachová.

Na snímke Alžbeta Bačíková. — Foto: TASR Milan Kapusta

Minsk 29. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka v dráhovej cyklistike Alžbeta Bačíková obsadila 10. miesto v disciplíne scratch na II. európskych hrách v Minsku. Zvíťazila Holanďanka Kirsten Carlijn Wildová pred Martinou Fidanzovou z Talianska, bronz vybojovala domáca pretekárka Hanna Cerachová.

Bačíková si v piatok verila na lepšie umiestnenie a preto nebola spokojná. "Dnes to boli pekné preteky, išlo sa mi dobre, no hneď na začiatku som zistila, že mám ľahký prevod, takže ten nevydarený výsledok je kvôli tomu. Proste som zle zvolila, po uplynulých dňoch som zostala na tom, ktorý som mala pôvodne a to bola zrejme chyba. Dráhový bicykel má len jeden prevod, takže sa musíte správne trafiť pred pretekmi. Mrzí ma to," sypala si popol na hlavu.

Slovenskú reprezentantku čaká reparát už v sobotu na poludnie. Bačíkovej druhý dráhový štart v Minsku je v omniu, ktoré zahŕňa niekoľko disciplín a prvá na rade je práve scratch. "Musím sa z toho poučiť, zajtra ma čakajú ako prvé tie isté preteky, takže si dám určite ťažší prevod. Uvidíme, čo prinesú ďalšie tri disciplíny omnia," dodala.