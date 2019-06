TASR

Mali je blízko postupu do osemfinále Afrického pohára

Medzi najlepšiu šestnástku sa dostanú reprezentácie na prvých dvoch priečkach vo všetkých šiestich skupinách plus štyri najlepšie mužstvá z tretích pozícií.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Suez 28. júna (TASR) - Futbalisti Mali sú blízko k postupu do osemfinále Afrického pohára národov v Egypte. Vo svojom druhom zápase v E-skupine v Sueze remizovali s Tuniskom 1:1 a vedú tabuľku so štyrmi bodmi. Tunisku patrí so ziskom dvoch bodov druhé miesto.

Africký pohár národov E-skupina Tunisko - Mali 1:1 (0:0) Góly: 70. Chazrí - 60. Samassekou