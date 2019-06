TASR

Dnes o 18:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vodný slalom: Deväť Slovákov ide do semifinále 3. kola SP v Tacene

V piatkovej kvalifikácii neuspela iba Simona Maceková v C1.

Na archívnej snímke Matej Beňuš. — Foto: TASR - Martin Baumann

Tacen 28. júna (TASR) - Deväť slovenských lodí sa predstaví v semifinále 3. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene. V piatkovej kvalifikácii neuspela iba Simona Maceková v C1. V sobotu sú v Tacene na programe semifinále a finále C1 mužov a K1 žien, v nedeľu naopak.

V C1 mužov si zabezpečili v piatok postup všetci traja slovenskí reprezentanti už v 1. kole kvalifikácie. Strieborný z Čunova Matej Beňuš predviedol čistú jazdu a obsadil druhé miesto, keď nestačil len na víťazného Austrálčana Daniela Watkinsa (+1,30 s). Suverénne si počínali aj štvrtý Alexander Slafkovský (+2,03) a šiesty Michal Martikán (+2,76). "Som spokojný, cieľ bol postúpiť z prvej jazdy, čo sa mi podarilo bez problémov. Trať bola fajn, celkom ľahká, išiel som s ľahkosťou, ako som chcel. V Tacene je dôležité, ako vyjde štart, je tu ťažký skok, valec, mne vyšiel vcelku dobre a zvyšok bol z mojej strany fajn," zhodnotil svoju jazdu Beňuš, ktorého potešil aj kolektívny výsledok: "Tri slovenské lode sú v prvej šestke, čo je veľmi dobrý výsledok. Mám o to väčšiu radosť. Môžeme sa koncentrovať na sobotu."

Prvá kvalifikačná jazda stačila na zabezpečenie si semifinálovej miestenky aj kajakárkam Jane Dukátovej a Elene Kaliskej, ktoré sa zmestili do postupovej dvadsiatky. Dukátová sa so štyrmi trestnými sekundami zaradila na 16. priečku s odstupom 6,35 sekundy na najlepšiu Talianku Stefanie Hornovú, Kaliská (2) skončila osemnásta (+7,16).

V C1 žien sa z postupu do semifinále tešila Simona Glejteková vďaka 14. najlepšiemu času. Nazbierala štyri trestné sekundy a v cieli mala stratu 17,49 s na víťaznú Jessicu Foxovú z Austrálie. Menej sa darilo druhej slovenskej kanoistke Simone Macekovej, v 1. kole minula tri bránky a skončila 33., v opravnej jazde si pripísala takisto 50-sekundovú penalizáciu a zostala mimo postupových priečok.

Na záver boli v Tacene v akcii kajakári. Trojica Jakub Grigar, Martin Halčin a Andrej Málek nezaváhala, všetci zajazdili čisto a postup si zaistili už v prvej jazde. Najlepší z tria Slovákov bol štrnásty Jakub Grigar, za Britom Josephom Clarkeom zaostal o 5,82 sekundy. Martin Halčin obsadil 24. priečku (+7,81), poslednú 30. postupovú pozíciu uchmatol víťaz z Čunova Andrej Málek (+8,73). "Myslím si, že môžem byť spokojný, najmä po tých jazdách, ktoré tu boli v minulosti. Spravil som to, čo som si predsavzal. Na štarte som si povedal, že sa musím dostať do postupovej tridsiatky a vyšlo to. Bola to viac-menej bezpečná jazda, snažil som sa neriskovať a všetko si postrážiť," povedal Grigar.