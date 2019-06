TASR

Atletico Madrid dotiahlo prestup Llorenteho z Realu

Marcos Llorente, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Madrid 28. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid v piatok oficiálne skompletizoval príchod Marcosa Llorenteho z Realu Madrid. Dvadsaťštyriročný stredopoliar podpísal v novom pôsobisku kontrakt do 30. júna 2024.

Llorenteho privítal po prestupe od mestského rivala prezident Atletica Enrique Cerezo: "Nepochybne je výnimočný hráč so skvelým potenciálom do budúcnosti. Je defenzívny stredopoliar, ktorý dokáže nastúpiť aj v obrane, vie čítať hru a má intuíciu." Llorente odohral za Real Madrid v predchádzajúcich dvoch sezónach 36 zápasov. V Atleticu bude nosiť dres s číslom 14. "Chcem sa poďakovať klubu, že do mňa vložil dôveru a umožnil mi stať sa súčasťou tohto veľkého projektu. Som veľmi šťastný a nadšený, nemôžem sa dočkať štartu," povedal bývalý španielsky mládežnícky reprezentant na oficiálnom webe "Los Colchoneros".