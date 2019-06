Dominika Pacigová

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Švédi našli spôsob, ako zlepšiť zdravie nových mamičiek. Je to až banálne jednoduché

Pomocná ruka v domácnosti po narodení dieťaťa môže byť pre matku obrovským prínosom.

ŠTOKHOLM 30. júna - Týždeň po narodení dieťaťa je pre matku všeobecne zraniteľným obdobím. Zotavuje sa nielen po fyzickej, ale aj psychickej stránke, pričom okrem nepretržitej starostlivosti o dieťa môže trpieť aj nedostatkom spánku.

Účinky švédskeho zákona

Podľa informácií portálu The New York Times, švédska štúdia navrhuje spôsob, akým by sa mohol zlepšiť zdravotný stav matiek. Maya Rossin-Slater and Petra Persson totižto študovali účinky švédskeho zákona z roku 2012. Ten umožňuje otcom vziať si podľa potreby 30 dní dovolenky po narodení dieťaťa, aj keď je matka na materskej dovolenke.

Výsledky sú viac než pozitívne. Počas prvých šiestich mesiacov materskej dovolenky došlo až k 26 % poklesu vzniku úzkosti u matiek. Návštevy u špecialistu a nutnosť hospitalizácie sa znížili o 14 %.

Potreba druhej osoby

Podľa štúdie by bolo prínosom, ak by mal otec platenú dovolenku v čase, keď ho matka potrebuje najviac. Druhou osobou však nemusí byť len otec dieťaťa, môže to byť aj príbuzný alebo osoba rovnakého pohlavia. „Jednou z dôležitých zložiek je prítomnosť otca alebo inej dospelej osoby,“ povedala pre The New York Times výskumníčka Maya Rossin-Slater.

Pracovný dokument zahŕňal údaje o rodičoch, ktorí mali prvé dieťa v rozmedzí rokov 2008 - 2012. Zamerali sa najmä na deti, ktoré sa narodili v priebehu posledných troch mesiacov v roku 2011 a prvých troch mesiacov v roku 2012, kedy už zákon platil.

Väzba medzi otcom a dieťaťom

Predtým Švédsko vyžadovalo, aby sa materská dovolenka matky a otca neprekrývala, výnimkou bolo prvých desať dní po narodení dieťaťa. Cieľom, ktorý sledovali aj iné krajiny, bolo podporovať väzbu medzi otcom a dieťaťom a rodovú rovnosť.

Výsledok švédskej štúdie hovorí, že aj pár dní dovolenky môže pomôcť zdravotnému stavu matky. Ďalším zistením je, že matky trpia, ak nemajú po pôrode druhú dospelú osobu pri sebe. „Počet dní dovolenky, ktoré si brali otcovia navyše, bol veľmi malý. Vyzerá to však, že to má skvelé účinky,“ dodala Emily Oster, autorka knihy o výskume rodičovstva.