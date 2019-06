TASR

V zoo Bojnice otvorili záhradu s desiatkami druhov exotických motýľov

Otvorili ju v piatok (28. júna) a záujemcovia ju môžu navštíviť do polovice septembra.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Milan Kapusta

Bojnice 28. júna (TASR) - Desiatky druhov exotických motýľov môžu pozorovať návštevníci v motýlej expozícii v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach. Otvorili ju v piatok a záujemcovia ju môžu navštíviť do polovice septembra. Informoval hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.

"Rozmanitosť motýľov je nekonečná, len na Slovensku ich odborníci evidujú 3598 druhov. V Európe ich žije o niečo viac, približne 5000 druhov. No aj to je len nepatrná časť z takmer 160.000 druhov žijúcich na našej planéte. Za mnohými by museli návštevníci cestovať do trópov a na viaceré kontinenty, niektoré z nich však môžu pozorovať v našej motýlej záhrade," načrtol Slašťan.

Medzi najzaujímavejšie druhy, ktoré v Bojniciach môžu návštevníci vidieť, patrí najväčší denný motýľ – sovookáľ kráľovský, ktorého rozpätie krídiel môže dosiahnuť až 150 milimetrov alebo druh morfo cisársky, ktorý je označovaný za lietajúci drahokam. "Atraktívnym druhom je tiež motýľ z čeľade babôčkovité, ktorý pochádza z pralesov juhovýchodnej Ázie. Ide o listovca slnečného, ktorý vyzerá ako suchý list. Zaujímavý je život babôčky smradľavej. Jedince tohto druhu sa v určitých ročných obdobiach zhlukujú do rojov, ktoré môžu tvoriť státisíce či milióny živočíchov. V angličtine znie meno tohto druhu vznešene - Monarch butterfly, v Austrálii ho však nevolajú inak ako Wanderer, teda tulák," priblížil hovorca zoo.

Tento druh babôčky zo Severnej Ameriky je podľa neho legendárne známy svojím sťahovaním, každoročne totiž tiahnu státisíce týchto motýľov z Kanady až do stredného Mexika, kde zimujú v obrovských kŕdľoch v borovicových hájoch. "Motýle si tu vybudujú hniezda vysoko v korunách ihličnatých stromov. Ich cesta do Mexika, na ktorej ich čaká množstvo prekážok, meria okolo 4500 kilometrov. Motýle, ktoré ju prežijú, sa na jar vracajú do Severnej Ameriky a Kanady," doplnil.

Motýlia záhrada Národnej zoo Bojnice prináša návštevníkom zážitok z pozorovania života motýľov, ich správania sa a návykov už siedmy rok. "Motýle do našej záhrady objednávame z anglickej motýlej farmy, chodia k nám postupne do skleníkových liahní vo svojom treťom vývojovom štádiu kukiel. Z ponuky dodávateľa sa nám podarilo objednať viacero nových atraktívnych druhov, ako sú morfo cisársky, sovookále, veľké vidlochvosty a dlháne. Na vyliahnutie musíme striktne dodržať predpísanú teplotu minimálne 27 stupňov Celzia a ideálnu 80-percentnú vlhkosť vzduchu," ozrejmil Slašťan.

Zoo podľa neho otváracie hodiny záhrady prispôsobila aktivite motýľov, keď je zamračené a chladnejšie počasie, motýle sedia, sú menej aktívne, ako keď je slnečno a teplo. "Motýlia záhrada je jednou z najatraktívnejších expozícií Národnej zoo Bojnice a určite prispieva k pochopeniu potreby ochrany týchto zaujímavých zástupcov hmyzej ríše," skonštatoval.