Klaudia Fiolová

Julia čakala manžela na letisku. Zrazu sa však zjavilo jeho 29 kamarátov a ona zažila to najkrajšie prekvapenie

Manželka zostala v nemom úžase na letisku.

— Foto: Facebook/BBC One

BRISTOL 30. júna - Každé výročie svadby treba patrične osláviť. Niektorí si ju pripomenú romantickou večerou, alebo malým darčekom. Čím je to číslo väčšie, tým to viac pre partnerov znamená. Nebolo to inak ani v prípade jedného manželského páru z Británie. Manžel chcel prekvapiť svoju manželku Juliu a zvolil si na to naozaj nezvyčajný spôsob. Nič netušiaca žena čakala svojho muža na letisku v anglickom Bristole. Z lietadla prichádzali jeho kolegovia a každý z nich mal v ruke jednu ružu, ktorú pri príchode podal prekvapenej žene. A práve v poradí s tridsiatou symbolickou červenou ružou prišiel jej manžel. Najkrajšie prekvapenie tak nenechalo nikoho na letisku bez emócií.