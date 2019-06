5 tipov, ako sa dostať k hypotéke

TASR

„Budúci žiadatelia o hypotekárny úver by sa mali dostatočne dlho vopred pripraviť,“ hovorí na margo súčasných podmienok na hypotekárnom trhu Michal Ďuriš, partner spoločnosti Umbrella Group.

Bratislava 28. júna (OTS) - Stále totiž existuje aj možnosť, ako získať 90 % hypotéku, no rozhoduje oveľa viac kritérií než len bonita alebo príjem klienta. Dôležité môže byť aj dosiahnuté vzdelanie, práca vo väčšej firme, dlhodobá zamestnanosť či manželský stav.

Banky sprísňujú podmienky na získanie hypotéky priebežne, aj počas tohto roka. Od klientov už požadujú po novom prinajmenšom 10 percent vlastných úspor, ktoré použijú na kúpu nehnuteľnosti. Zároveň striktnejšie pristupujú k tomu, z čoho má klient príjem a ako ho dokladuje.

,,Výsledkom sprísnených podmienok je, že banky sledujú prísne všetky kritéria, ktoré v minulosti pri schvaľovaní hypotéky neboli až také rozhodujúce. Po novom 90% hypotéku nemusia získať zákazníci ak napríklad menili prácu, sú slobodní alebo nemajú vyššie vzdelanie,” upozorňuje Michal Ďuriš, manažér produktových analýz a metodiky spoločnosti Umbrella Group, ktorá zastrešuje finančných sprostredkovateľov na báze pool manažmentu. Podľa neho najväčšiu váhu dnes pre banky majú zamestnanci s dostatočnou finančnou úsporou.

Ak klient spĺňa požadované podmienky, stále má možnosť získať 90 % hypotéku. Nasporiť prinajmenšom desať či dvadsať percent z ceny súčasných nehnuteľností však nemusí byť len tak.

Ako byť pre banku dostatočne bonitný?

Dôležité je nastaviť si prácu už od začiatku na čo najväčší príjem, nespoliehať sa na príjmové formy, ktoré banky neradi akceptujú (ako SZČO, mandátne zmluvy, zamestnanie vo vlastnej firme). Zároveň sa opláca radiť sa s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí počas obdobia tvorby rezervy dokážu poradiť aj s tým, ako ju vytvárať rýchlejšie. „Kľúčové sú aktuálne náklady, príjem klienta a tiež vlastné úspory. To znamená, že klient by sa ešte pred žiadosťou mal snažiť zlikvidovať všetky svoje záväzky, maximalizovať príjem, najmä ak začína pracovať inak ako na trvalý pracovný pomer, a snažiť sa myslieť na tvorbu úspor,“ radí Michal Ďuriš.

Existuje 5 možností, ako sa dá riešiť chýbajúcich 10 až 20 percent financií:

1. rodina – peniaze môžu poskytnúť ako pôžičku alebo vklad do nehnuteľnosti, kde pri jej predaji môžu získať viac naspäť

2. záložné právo navyše – k založeniu úveru sa poskytne napríklad aj časť rodičovského domu

3. spotrebný úver – je najviac na 8 rokov, ale k hypoúveru tvorí značný náklad, keďže má vyššiu úrokovú sadzbu

4. stavebné sporenie – náklady sú podobné ako pri „spotrebáku“. ale legislatívne je jeho splatnosť 20 až 30 rokov

5. vlastná rezerva = odklad kúpy na neskoršie obdobie o 3 či 5 rokov a snažiť sa vytvárať si vlastnú bonitu

V podobných prípadoch je dobré sa poradiť s odborníkmi. „Hoci sa záujemcovia o hypotéku rozhodnú komunikovať svoje požiadavky priamo s konkrétnou bankou, nemusí to byť práve tá, ktorá dokáže vyriešiť ich problém. Naši finanční agenti im vedia pomôcť a poradiť pri výbere banky a ušetriť tak množstvo hodín strávených hľadaním správnej ponuky,“ dodal Michal Ďuriš.

Pre hypotéku a vlastné bývanie totiž skoro vždy platí viac výhod než pre nájom, a to napriek všetkým nákladom s tým spojeným. „Najmä keď priebežne pred kúpou nehnuteľnosti musí klient platiť nájom a množstvo iných poplatkov. Neexistuje presné percento, ktoré by klienti mali dávať na svoje bývanie z platu, či už si naň sporia alebo platia hypotéku. Hovorí sa, že klienti by nemali pracovať na svoje bývanie viac ako jednu štvrtinu, teda týždeň z mesiaca,“ uzavrel Michal Ďuriš.