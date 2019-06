TASR

Slavia Praha dovolila Stochovi odcestovať do Grécka

Stoch prestúpil do Prahy v roku 2017 z tureckého Fenerbahce Istanbul. Počas dvoch sezón nastúpil na 88 duelov, v ktorých si pripísal 20 presných zásahov.

Miroslav Stoch, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Praha 28. júna (TASR) - Slovenský futbalista Miroslav Stoch je blízko k prestupu zo Slavie Praha do gréckeho klubu PAOK Solún. Dvadsaťdeväťročný krídelník dostal od vedenia českého majstra povolenie odcestovať do Grécka, kde by mal podstúpiť zdravotnú prehliadku. Cena transferu sa odhaduje na 1,5 milióna eur.

Slavia v piatok odišla na sústredenie do Rakúska bez Stocha, ktorý už pôsobil v Solúne na hosťovaní v ročníku 2013/14. PAOK získal v predchádzajúcej sezóne grécky titul bez jedinej ligovej prehry. "Stoch dostal povolenie odcestovať do Grécka, aby podstúpil zdravotnú prehliadku a mohol rokovať o kontrakte," uviedol športový riaditeľ "zošívaných" Jan Nezmar pre portál idnes.cz.

Stoch prestúpil do Prahy v roku 2017 z tureckého Fenerbahce Istanbul. Počas dvoch sezón nastúpil na 88 duelov, v ktorých si pripísal 20 presných zásahov. V drese slovenskej reprezentácie skóroval šesťkrát v 55 zápasoch.