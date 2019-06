Pamätáte si ešte mladého Forresta Gumpa? Takto vyzerá jeho predstaviteľ dnes

Kristián Plaštiak

Herectvu sa učiteľ nebráni ani v súčasnosti.

PORTLAND 29. júna - „Uteč, Forrest! Uteč!“ skríkla Jenny a Forrest utekal. Najznámejšie slová z „oscarového“ filmu z roku 1994 určite poznáte. Forrest Gump nepotrebuje žiadne širšie opisovanie ani interpretáciu príbehu, pretože ide o celosvetovo známy film, ktorý prostredníctvom kín vykázal zisk 678-ich miliónov amerických dolárov. Tí z vás, ktorí film „poznajú naspamäť“, si zaiste spomínajú aj na chlapca, ktorý hral malého Forresta Gumpa, teda nie toho dospelého, ktorého stvárnil Tom Hanks, neskorší víťaz Ceny Akadémie za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Spomenul si naňho aj britský denník The Sun.

Vzdal sa herectva v prospech štúdia

Dnes má Michael Humphreys 34 rokov a žije v Portlande v americkom štáte Oregon. Po úspechu vo svojej prvej úlohe sa čakalo, že sa na scéne hereckého priemyslu objaví nová detská hviezda, ktorá bude obsadzovaná do plánovaných nových snímkov. Nestalo sa tak. Michael odmietol pokračovať v rozbehnutej hereckej dráhe a radšej sa sústredil na štúdium. Študoval na univerzite North Alabama, kde získal diplom v odbore medzinárodných vzťahov vo Východnej Ázii. V súčasnosti na plný úväzok v skoré ranné hodiny učí angličtinu čínskych študentov prostredníctvom internetu.

Počas svojej životnej púte Michael, rovnako ako Forrest, vstúpil do ozbrojených síl Spojených štátov. Strávil 18 mesiacov v Iraku a slúžil na rovnakej základni v Nemecku ako slávny spevák Elvis Presley v päťdesiatych rokoch. Vďaka svojej filmovej úlohe mu medzi vojakmi prischla prezývka Gump a dokonca si obľúbil aj beh. „Je vtipné, koľko spojitostí s Forrestovým životom mám. Asi je to môj osud,“ vyjadril sa Michael v rozhovore pre The Sun.

Inšpiroval víťaza Oscara

Práve z chlapcovho vystupovania a vyjadrovania (prízvuk) čerpal inšpiráciu aj Tom Hanks. Chcel totiž, aby divákom dospelý Forrest Gump skutočne prichodil ako staršia verzia chlapca, ktorého stvárnil Michael. Nepochybne sa mu to podarilo a film zožal úspech po celom svete, o čom svedčí zbierka šiestich Oscarov, ktoré film získal. (najlepší film, réžia, herec, adaptívny scenár, strih a vizuálne efekty).

Michael však vyjadril aj svoju túžbu postaviť sa opäť pred kamery. „Nedávno som začal navštevovať hodiny herectva a vystupujem v divadlách. Vďaka môjmu flexibilnému pracovnému času nato mám dostatok voľného času. Navyše v Portlande, kde žijem, je veľká divadelná scéna,“ priznal pre britský The Sun.

Uvidíme, či Michael ešte dakedy dostane príležitosť zahrať si vo veľkom filme. Malú filmovú rolu si už „strihol“ v roku 2011, keď stvárnil postavu Eddieho Livingstona vo vojnovom filme Pathfinders: In the Company of Strangers.